Fin de l’amateurisme dans le sport universitaire aux USA, qu’en est-il en Belgique ?

Les universités américaines sont donc soumises à la règle de concurrence au travers des exploits sportifs. "Le sport leur permet d’obtenir un réel avantage concurrentiel et donc financier", ajoute le journaliste. Ce système est maintenant révolu. Le Division I Board of Directors (conseil d’administration de la Division I de la NCAA) a approuvé un règlement provisoire entré en vigueur début juillet, encadrant la rémunération des droits NIL des athlètes universitaires. Ces derniers pourront désormais gagner de l’argent grâce à des contrats de sponsoring ou de promotion publicitaire tout en conservant leur éligibilité au niveau NCAA. Une Révolution. Ni plus ni moins.

Les recruteurs auront largement plus tendance à se pencher sur les centres de formations pour repérer leurs futurs recrus. De plus il est nécessaire d’être depuis tout jeune dans le milieu afin d’optimiser ses chances de recrutement. Les centres de formation sont très prisés, mais peu d’élèves arriveront à gagner leur place dans des grands clubs belges.

Il est primordial donc pour ces centres d’assurer un suivi scolaire à ces jeunes qui pour la plupart devront reprendre leurs études tardivement. Malgré ce suivi assez strict les jeunes athlètes s’arrêtent à l’obtention d’un diplôme de niveau de secondaire. Peu de centres poussent leurs élèves à jongler entre études supérieures et formation sportive. Quentin Scharff, membre de l’équipe élite belge de karaté, explique que la reconnaissance de son sport est complexe ici en Belgique. " Mon sport n’étant pas reconnu par la fédération il est compliqué pour moi de réussir à en vivre, c’est pour ça que je fais des études de marketing sur le côté". Pour lui le système adopté depuis peu aux USA est une bonne manière de rendre visibles les sportifs et de leur assurer une rentrée d’argent. "J’ai fini troisième à une compétition étrangère en République tchèque et pourtant j’ai dû payer de ma poche 650 euros pour y participer, trajet et hôtel inclus" explique Quentin. De manière générale seuls les athlètes des grands clubs ou centres de formation bénéficient d’une bonne visibilité et des financements qui en découlent. Concernant le karaté, cela a sans doute joué dans la non-participation de la Belgique aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020.