Fidji: des Belges coincés sur leur voilier à cause du cyclone Yasa

Le cyclone Yasa s’apprête à frapper les îles Fidji, un cyclone de catégorie 5 peut-être le cyclone le plus violent que les Fiji aient jamais subi. Les populations vivant sur les côtes ont été évacuées mais deux Belges qui voyagent en voilier, Karine Favresse et Baudouin Michelet, et qui se trouvent en ce moment aux Fidji, y sont coincés à cause des mesures anti-Covid qui restreignent les mouvements des bateaux.

Ils ont pu se mettre à l’abri, expliquent-ils : "On a la chance d’avoir vu le cyclone passer plus loin que prévu et nous sommes à l’abri dans une mangrove, dans un 'trou à cyclone' comme on dit avec une quarantaine d’autres bateaux".

"Pour le moment tout va bien et on dirait que le pire est déjà passé pour nous, malheureusement pour le reste de Fidji ça commence à être une grosse catastrophe", déplore Baudouin Michelet.

Les deux Belges vont désormais attendre le passage de Yasa pour ensuite voir s’ils peuvent venir en aide aux Fidjiens.

Avec 80 nœuds, le cyclone pourrait être un désastre dans les heures qui viennent quand il passera sur Manualevu, la deuxième plus grande île de Fidji, craint le navigateur : "Yasa aura une force attendue de 130 nœuds, 240 km/h avec des rafales bien au-dessus de ça".

Aux abris

Les habitants des Fidji sont appelés ce jeudi à la plus grande prudence à l’approche du puissant cyclone Yasa qui ne devrait épargner aucune île de cet archipel du Pacifique Sud et provoquer des inondations et des vagues géantes.