Fête nationale américaine: le ciel de New York s'embrase grâce à un spectaculaire feu d'artifice

Le sens du grandiose. Les Américains l'ont, et ils le montrent encore une fois pour ce 4 juillet à New-York. La "ville qui ne dort jamais" était encore bien réveillée hier soir, quand, sur un fond musical d'un orchestre de West Point, un grand feu d'artifice a illuminé le ciel du port de la mégapole. Des milliers de curieux ont pu voir le show depuis les rives de l'East River. 75 000 fusées et effets visuels ont été présentés durant 25 minutes. Afin de fêter, comme il se doit, le 4 juillet.

Une fête nationale qui a cependant failli virer au cauchemar à Cleveland, dans la région des Grands Lacs. La police fédérale américaine a en effet annoncé lundi l'arrestation d'un homme, proche des réseaux d'Al-Qaïda, suspecté d'avoir planifié un attentat. La date commémore la Déclaration d'Indépendance des Etats-Unis d'Amérique (de la Grande-Bretagne), proclamée le 04 juillet 1776.