Fessée interdite en France: et dans le reste du monde? (carte interactive)

L'Assemblée nationale française a voté dans la nuit de jeudi à vendredi une proposition de loi pour interdire les "violences éducatives ordinaires", comme la fessée ou la gifle. S'il est adopté, le texte pourrait être un premier pas vers l'abolition totale des châtiments corporels sur les enfants. Car selon l'ONG Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children (GIAECPC), la France n'en a pas tout à fait fini avec ces pratiques, que ce soit dans le cadre familial, à l'école ou dans les institutions pénales. "La loi coutumière reconnaît un "droit de correction", explique l'ONG. Cette mention doit être explicitement supprimée, avec un loi qui interdirait tous les châtiments corporels dans l'éducation des enfants, de la part des parents, des enseignants et de tous les adultes qui exercent une autorité sur les enfants."

Huit pays acceptent le "droit à la correction"

Qu'en est-il dans le reste du monde ? La Belgique est classée au même titre que la France, dans la catégorie des pays qui n'ont pas tout à fait aboli les violences éducatives, au même titre que les États-Unis ou le Canada. GIAECPC estime que la société belge est encore trop tolérante envers les châtiments corporels. L'ONG demande également une plus grande homogénéité de la loi : actuellement, seule la Communauté flamande interdit formellement les violences éducatives dans ses institutions. Il faudrait, selon l'organisation, que les Communauté française et germanophone rejoignent cette interdiction.

Aujourd'hui, 54 pays dans le monde ont formellement interdit toute forme de châtiments corporels. Le premier, la Suède, se targue d'avoir réduit la délinquance grâce à cette mesure passée en 1979. La majorité des États du monde sont sur la voie de l'abolition, selon GIAECP. Seuls huit autorités n'ont pas formulé leur volonté d'abolir les violences éducatives : la Mauritanie, le Botswana, la Tanzanie, la Somalie, la Palestine, la Malaisie, Brunei, l'Arabie saoudite et la Palestine. Dans la plupart d'entre eux, la loi donne explicitement le droit aux parents d'administrer une "correction" violente lorsqu'elle est justifiée.