Fermeture de l’Horeca, confinement : dans d’autres pays, la justice a contré les autorités

Il attendait cette décision avec fébrilité. Alors vendredi, quand le tribunal administratif de Berlin a décidé d’annuler l’obligation imposée aux bars et restaurants de la capitale allemande de fermer tous les jours entre 23 heures et 6 heures du matin , Mike Stolz avait le sourire. "Nous sommes tout d’abord heureux et soulagés que nous ayons réussi, avec les autres collègues qui ont également porté plainte, à ce que la fermeture nocturne de nos établissements soit suspendue" expliquait ce gérant de bar au micro de l’AFP.

"Ça a été une semaine dramatique avec cette fermeture à partir de 23 heures" rétorque Mike Stolz, qui a fermé tous les soirs à 23 heures depuis le 10 octobre. Au micro de l’AFP, il ajoute : "Nos affaires commencent vraiment à partir de 22 heures, donc on peut quasiment parler d’une perte totale de revenus car nos clients ne sortaient pas du tout. Ils ne se rendaient plus au restaurant, car ils ne pouvaient pas ensuite sortir dans un bar. Ça a été vraiment dramatique."

Arguments des juges contre stratégie des autorités

Les juges administratifs ont estimé que ces fermetures obligatoires la nuit ne contribuaient pas à "une réduction significative de l’incidence de l’infection". La justice berlinoise a donc considéré que ces mesures étaient disproportionnées par rapport au but recherché. Un avis que ne partage pas le ministre allemand de la santé, Jens Spahn. Il dit "regretter" cette décision du tribunal. "Je pense que l’idée de fermer est juste si nous voulons que les garderies, les écoles, le commerce et l’économie restent en fonctionnement normal", a-t-il ajouté. Pour lui, les contacts sociaux sous l’effet de l’alcool sont souvent plus étroits, et donc un "moteur" de contamination.

Une feuille de route a été établie mercredi en Allemagne par les autorités fédérales et les dirigeants régionaux pour émettre une liste de restrictions supplémentaires à appliquer en cas d’augmentation des contaminations. Les fermetures nocturnes des bars et restaurants à partir d’un certain seuil de contaminations se trouvent bien sur cette liste.

Une bataille juridique qui pourrait se poursuivre

La bataille juridique pourrait se poursuivre car cette décision du tribunal administratif de Berlin peut faire l’objet d’un appel devant la Cour administrative supérieure de Berlin-Brandebourg. Même si l’interdiction de vente d’alcool dans les stations-services ou épiceries après 23 heures reste, elle, en vigueur pour l’instant.