Felix Tshisekedi président: voici comment va se dérouler la journée d'investiture

C'est aujourd'hui que Felix Tshisekedi deviendra officiellement président de la République démocratique du Congo. Une journée historique puisqu'il s'agit de la première transmission de pouvoir pacifique depuis l'indépendance du pays en 1960. La première passation de pouvoir "civilisée" selon les propres mots du président sortant, Joseph Kabila, pour qui ce "rêve" est devenu "réalité".

A 12h30, la prestation de serment

Depuis ce matin, les invités arrivent au Palais de la nation, où se trouvent les bureaux du président de la République. Parmi eux, des autorités civiles et militaires, des magistrats, des membres de gouvernement et du corps diplomatique, le Premier ministre congolais, les présidents de l'Assemblée et du Sénat, ainsi que 17 chefs d'état étrangers.

La Belgique est quant à elle représentée par son chargé d'affaires ad interim, Philippe Brochain. C'est le plus haut poste diplomatique belge qui reste actuellement au Congo, la Belgique n'ayant plus d'ambassadeur en RDC depuis un an. Côté européen, c'est aussi un chargé d'affaires qui représentera l'UE, l'ambassadeur de l'Union européenne ayant été sommé de quitter la RDC fin décembre dernier.

A 12h10, Felix Tshisekedi et son épouse arriveront à leur tour, suivis, à 12h20 par Joseph Kabila et la Première dame.

Le début de la cérémonie officielle est prévu à 12h30, avec l'hymne national, la prestation de serment de Felix Tshisekedi et la remise des symboles du pouvoir au nouveau président. Felix Tshisekedi prononcera dans la foulée son premier discours présidentiel et recevra les honneurs militaires. La fin de la cérémonie est prévue à 14h.

Formation du gouvernement

Le nouveau président devra ensuite s'atteler à former son gouvernement. Au Congo comme en Belgique, on donne parfois une nouvelle signification à certains mots de vocabulaire pour y arriver. Ainsi, Felix Tshisekedi va-t-il désigner un "informateur" pour identifier un chef de gouvernement au sein de la majorité de l'Assemblée nationale. Rappelons que c'est le camp de Joseph Kabila y est largement majoritaire. Les coalitions des "deux présidents" ont signé un accord de coalition politique et de partage de pouvoir, il prévoit une répartition des ministères et des postes administratifs entre les deux formations. Les ministères régaliens (Défense, Intérieur et Affaires étrangères) devraient revenir à la famille politique de Felix Tshisekedi.