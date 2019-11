Félix Tshisekedi lors de l'inauguration du grand musée national à Kinshasa : "Les Belges nous ont aidés à conserver notre patrimoine "

Le président Congolais Félix Tshisekedi a inauguré officiellement hier, le musée national de la République démocratique du Congo (MNRDC), à Kinshasa. Ouvert au public en juin dernier, ce musée a été construit par la Corée du Sud pour 20 millions de dollars.

Havre de paix, son architecture isole le visiteur des bruits de la ville : portique d’accès avec galerie de colonnes, cour intérieure avec bassins, immenses portes coulissantes pour pénétrer dans les salles d’exposition, terrasse intérieure… Situé le long du majestueux boulevard Triomphal, à côté du parlement, ce musée rassemble de nombreux trésors de l’Histoire du pays.

Statuettes funéraires, masque en métal à l’expression profonde et mystérieuse, masque en bois aux grosses joues grotesques pour des rites d’initiation… Au total, près de 400 œuvres sont exposées dans trois grandes salles, réparties sur deux niveaux.

Ce musée qui se veut "national" fait la part belle à quelques-uns des 400 peuples identifiés le long du fleuve Congo et ses affluents (Luba, Tshokwe, Pende, Kongo…). Les œuvres sont rangées par grands thèmes, de la préhistoire à l’indépendance, en passant par l’époque coloniale belge. "Ce musée retrace notre histoire, montre notre identité culturelle et montre la richesse de la diversité culturelle de la RDC ", explique Henry Bundjoko, directeur du musée national. "Vous savez que le musée c’est un point de référence où on retrouve des collections qui s’enracinent à notre culture, à notre être profond".