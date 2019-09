Le président Félix Tshisekedi concrétise à Bruxelles le réchauffement belgo-congolais

Le nouveau président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé lundi soir à Bruxelles pour une visite officielle et de travail de cinq jours aux multiples facettes, sur fond de normalisation des relations, souvent en dents de scie, entre la République démocratique du Congo (RDC) et la Belgique, l’ancienne puissance coloniale.

Une "réunion gouvernementale" a réuni les principaux membres du gouvernement fédéral, dont Charles Michel et Didier Reynders, ainsi que le vice-Premier ministre et ministre de la Coopération au développement Alexander De Croo. Elle s'est conclue par la signature de quatre Memorandum d'entente et lettres d'intention. Ces documents portent notamment sur

la réouverture du consulat belge à Lubumbashi et du consulat congolais à Anvers, fermés par Kinshasa au plus fort de la crise diplomatique entre les deux pays;

la reprise progressive de la coopération au développement par la définition d'un programme transitoire, après la suspension des activités de l'agence belge Enabel en RDC;

l'établissement d'un "dialogue politique à haut niveau" entre Bruxelles et Kinshasa

une possible reprise de la coopération militaire entre les deux pays, interrompue abruptement par le régime Kabila en avril 2017.

"C'est un programme de transition, parce qu'on trouve qu'un nouveau programme de coopération, c'est un nouveau gouvernement (de plein exercice) qui doit le faire", nous explique le ministre de la Coopération au développement, Alexander De Croo. "Mais on veut poursuivre ce qui existe pour l'instant, dans la formation professionnelle, les soins de santé et l'agriculture." Le gouvernement belge se dit aussi en phase d'observation sur l'évolution de la RDC après les élections de fin 2018. "Le nouveau président qui doit prouver qu'il peut améliorer la situation pour la population, qu'il peut combattre la corruption et l'insécurité. On essaie ici de faire avancer les choses, mais il y a des attentes énormes quant aux réalisations du nouveau président", explique Alexander De Croo.