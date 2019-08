Félix Braz, vice-Premier ministre et ministre de la Justice du Grand-Duché de Luxembourg, se trouve aux soins intensifs en Belgique

Félix Braz, vice-Premier ministre et ministre de la Justice du Grand-Duché de Luxembourg, a été victime jeudi d’un malaise cardiaque et se trouve depuis en soins intensifs, dans un hôpital en Belgique, a indiqué le gouvernement dans un bref communiqué.

"Pour l’instant, le gouvernement ne peut communiquer plus de détails et prie de respecter la vie privée du ministre et de sa famille" est-il précisé. Le ministre, âgé de 53 ans, natif de Differdange était en vacances sur la côte belge.

Âgé de 53 ans, Félix Braz a fait son entrée au gouvernement en 2013, l’homme politique d’origine portugaise s’est vu en plus gratifier du poste de vice-Premier ministre. Une nomination qui faisait suite aux excellents résultats obtenus par le parti écologiste aux dernières élections.