Federica Mogherini veut un fonds pour la paix doté de dix milliards d'euros

La cheffe de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, souhaite mettre sur pied un fonds pour la paix doté d'environ 10 milliards d'euros afin de financer les opérations militaires de l'UE. Cette initiative, hors budget pluriannuel, s'inscrit dans la volonté affichée par la Commission d'investir plus dans la défense et la sécurité au cours de la prochaine décennie.

Les attentats terroristes, les guerres et l'instabilité aux frontières de l'Europe, les tensions avec la Russie, l'imprévisibilité de la politique du président américain Trump, ... "Le monde vit des temps difficiles et ceux-ci demandent que l'Union européenne joue un rôle renforcé sur la scène mondiale, en tant que promoteur crédible et fiable de la paix et la sécurité", a commenté Mme Mogherini, insistant sur l'importance de renforcer l'autonomie stratégique de l'Europe.

Pour ce faire, elle propose notamment aux Etats membres de créer la "facilité européenne pour la paix" (FEP), un nouveau fonds hors budget d'une valeur de 10,5 milliards. De 2021 à 2027, il permettra d'accroître l'efficacité du financement des missions et opérations militaires relevant de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC).

Ce fonds facilitera aussi la contribution de l'Union aux opérations de soutien de la paix menées par ses partenaires et élargira le champ des actions qu'elle peut entreprendre dans le domaine militaire et de la défense.

Le nouveau mécanisme permettra des dépenses ne pouvant - en vertu du traité sur l'UE - être financées sur le budget de l'Union du fait de leurs implications dans la sphère militaire et de la défense.