Faut-il réglementer davantage le transport du bétail sur les routes européennes?

La réglementation européenne varie selon les animaux. Sur la route, les transporteurs de bovins, ovins et caprins doivent faire escale après 29 heures de trajet : une pause de 24 heures avec déchargement des animaux, repos, eau et nourriture.

Avant le départ, un vétérinaire de l'AFSCA (l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la chaîne Alimentaire) contrôle l'état et l'identité des bêtes mais aussi le camion et les conditions de voyage.

Les vaches embarquent par une passerelle dont l'inclinaison est déterminée par l'Union Européenne, la hauteur du plafond aussi. Tout comme l'itinéraire et les escales, détaillés dans une feuille de route à tenir à disposition pour d'éventuels contrôles. Le trajet du camion est pour cela géolocalisé et enregistré.

Sur le plancher des vaches, à l'arrière, il y a de la paille et dans les coins, on retrouve de petits abreuvoirs. Les flancs de la remorque comportent des ouvertures pour la circulation d'air et des ventilateurs se mettent en route en cas de chaleur.

Dans cette bétaillère récente, il y a de la paille au sol, des parois équipées d'abreuvoirs et de ventilateurs à allumage automatique et un monitoring permanent des réserves d'eau et de la chaleur. - © RTBF

Avant le départ, un vétérinaire de l'AFSCA doit donner son feu vert. Pendant les trajets en revanche, pas de présence vétérinaire mais des contrôles occasionnels. - © RTBF

"Si on suit les règles à la lettre, il n’y a pas du tout de problème de bien-être animal" estime Tony Boonen. "Mon camion est au top et c’est le cas des camions des exportateurs que je connais. La législation aussi est au top. C’est dur d’être pointés du doigt comme des 'mauvais' par des défenseurs des animaux alors que j’aime les bêtes et j’adore mon métier".

"Ce n’est pas parce qu’il y a des chauffards qu’il faut interdire les voitures"

Le Secrétaire Général de la Fédération Belge du Commerce de la Viande et du Bétail, Benoit Cassart, estime lui que la législation européenne est suffisante.

"Par rapport à tout ce qui se passe sur les autres continents, l’Europe est leader en matière de bien-être animal et notamment de bien-être pendant les transports. L’image de notre secteur est déformée par quelques infractions ponctuelles, mais cela ne veut pas dire que la législation européenne n’est pas bonne. Ce sont des failles de contrôle, pas de la règle. C’est comme en sécurité routière : ce n’est pas parce qu’un chauffard ivre renverse un piéton à 200 km/h qu’il faut interdire toutes les voitures."

L’image de son secteur a été salie à plusieurs reprises par des reportages sur des bateaux ou à la frontière entre la Bulgarie et la Turquie, montrant des animaux mal en point, trop nombreux à bord, captifs de voyages trop longs dans des conditions délétères.

"Mais ces images proviennent de pays hors Europe. Dans le cas de la frontière turque, ce sont des défaillances des services de douane turque qui ont immobilisé des convois d’animaux."

Faut-il alors arrêter d’exporter le bétail européen vers les pays où l’on sait les conditions de transport mauvaises ou hasardeuses ?

"Ce serait une erreur !" réagit le représentant du commerce de bétail. "Si la Turquie n’importe pas du bétail de chez nous, elle le fera d’Australie ou du Brésil. Alors ce seront des trajets bien plus longs ! Et pour le bien-être animal, on aura empiré les choses." Et perdu aussi un marché aux portes de l’Europe.

Pourquoi exporter des bêtes plutôt que de la viande ?

Mais pourquoi exporter des bêtes en leur imposant ces déplacements, plutôt que directement de la viande ? Parce que les exportateurs veulent exporter et les importateurs ont un intérêt, notamment économique, à engraisser les bêtes eux-mêmes.

"L’engraissement ne se fait pas de la même manière partout", argumente Benoit Cassart. "D’abord il y a des différences de goût : en Italie par exemple, on apprécie des morceaux de viande plus petits. Et puis l’engraissement permet de valoriser les sous-produits locaux de l’agriculture, la pulpe de betterave par exemple. Alors il y a une complémentarité : les régions bonnes pour l’élevage exportent leur bétail vers des régions plus spécialisées dans l’engraissement."

"Interdire l’exportation hors Union…"

Pascal Durand n’est pas du tout sur la même longueur d’onde.

Il est député européen, auparavant dans le groupe des Verts et récemment réélu dans les rangs de "Renouveler l’Europe", le groupe libéral centriste du Parlement européen. Il s’investit pour le bien-être animal et a fait partie d’un "intergroupe" spécifique ces dernières années : un groupe de députés européens de partis différents mais animés d’une même volonté de changement pour les animaux.

A ses yeux, il faudrait interdire le transport d’animaux vivants vers l’extérieur de l’Union Européenne, il cite la Turquie et le Liban, mais aussi repenser les exportations au sein même de l’Union. "Quel est le sens d’élever les animaux quelque part et de les engraisser dans un autre état ? Si c’est pour valoriser les sous-produits de l’agriculture, comme la pulpe de betterave, ça s’exporte bien plus facilement que des animaux, et sans souffrance. D’autant que les animaux élevés d’un côté et engraissés ailleurs sont souvent encore déplacés pour être abattus plus loin. Il faudrait rouvrir des abattoirs locaux, en Europe".

"…et faire des contrôles sérieux en Europe"

Quant aux normes européennes, l’eurodéputé estime qu’elles pourraient être améliorées, mais qu’elles seraient déjà assez bonnes si elles étaient respectées.

"Il n’y a pas de volonté des services de police au sein de l’Union Européenne d’effectuer des contrôles efficaces. En considérant ce qui est : les animaux comme des êtres sensibles. Il n’y a aucune volonté d’agir. Ni pour vérifier les durées de voyage, ni les feuilles de route, ni les conditions de transport. Les animaux sont vus comme des choses, des meubles, au service de l’économie."

A ses yeux, la température dans les camions en est un exemple. "Partir de Belgique par 30 degrés, cela veut dire s’exposer à des températures supérieures en descendant vers le sud. Alors si ça monte bien plus, que peut faire le transporteur ? Il s’arrête où et comment ? Ses vaches, il en fait quoi ?"

Pascal Durand évoquer aussi un autre cheval de bataille : les conditions de transport sur bateaux, parfois d’anciens ferries sur lesquels le bétail voyage pour des durées bien plus longues. Son nouveau mandat commence à peine mais il sait déjà clairement quels dossiers il aimerait porter à l’agenda européen.