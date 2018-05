Faut-il encore avoir peur de la Corée du Nord? Suivez notre Facebook Live à 12h30

C’est un rapprochement surprenant entre les deux Corées. En quelques mois, les relations entre les deux frères ennemis se sont apaisées. La main tendue par le président sud-coréen Moon Jae-In, le discours du 1er janvier du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un qui annonce une participation aux JO d’hiver de Pyeongchang et le sommet historique fin avril entre entre les deux dirigeants coréens marquent un réchauffement des relations entre la Corée du Nord et la Corée du Sud.

Le président sud-coréen Moon Jae-in et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un souriants et main dans la main sur la frontière entre les deux Corées, ces images ne cessent de faire le tour du monde depuis le vendredi 27 avril. Les deux dirigeants se sont engagés en faveur de la paix et de la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Ce moment symbolique suscite espoirs et interrogations.

Rencontre entre Trump et Kim Jong-un

La perspective d’une rencontre entre le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un dans les prochaines semaines constitue une étape importante. Certains élus républicains vont même envoyer un courrier au comité Nobel afin de demander que le prix Nobel de la Paix soit attribué à Donald Trump pour son rôle majeur dans le dossier coréen.

Pour sa part, la Chine entend continuer à jouer un rôle positif dans la résolution du contentieux politique dans la péninsule coréenne. Quant au Japon, le pays est resté à l’écart du processus de réchauffement diplomatique coréen. Le Premier ministre japonnais Shizo Abe tente maintenant de reprendre la main. Le Japon, la Corée du Sud et la Chine tiendront un sommet le 9 mai à Tokyo. Il s’agit d’un nouveau rendez-vous en période d’intense activité diplomatique autour de la Corée du Nord.

Qu’en est-il en réalité de ce rapprochement entre la Corée du Nord et la Corée du Sud ? Les deux pays souhaitent déclarer d'ici la fin de l'année la fin de la guerre de Corée, dont l'armistice a été signé en 1953, et veulent transformer l'accord de cessez-le-feu en accord de paix. Qu’en est-il de la "dénucléarisation totale" de la Corée du Nord ? Aucune définition de cette "dénucléarisation" n’a été donnée. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un est-il le grand gagnant de ce poker diplomatique ? Qu’en est-il du sort des familles séparées par la frontière ? Peut-on espérer un jour une réunification entre les deux Corées ?

