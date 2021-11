Fausse alerte à la bombe à l’aéroport de Maastricht

L’aéroport de Maastricht Aachen, aux Pays-Bas, a été évacué jeudi après-midi après une alerte à la bombe. L’enquête lancée dans la foulée a déterminé qu’il s’agissait d’une fausse alerte a annoncé la police à l’issue de son enquête.

Selon un porte-parole de la police, durant l’alerte, tous les vols ont été suspendus et le personnel évacué. La zone a également été bouclée et la police a déployé des chiens anti-explosifs pour fouiller le hall d’embarquement et d’autres espaces.

Une enquête approfondie a conclu qu’il s’agissait d’une fausse alerte et le bouclage de la zone a été levé dans la foulée.