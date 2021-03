Face aux difficultés d’Harry et Meghan, la reine Elizabeth II se dit "attristée"

Suite à l’interview fleuve d’Harry et Meghan, réalisée par l’animatrice Oprah Winfrey, les réactions du Palais de Buckingham étaient attendues. La reine Elizabeth s’est exprimée ce mardi soir, indiquant qu’elle se sentait "attristée" par les difficultés que le couple avait connues et a indiqué que le prince Harry, Meghan et leur fils "seront toujours des membres très aimés de la famille".

Le couple vit désormais aux Etats-Unis et a perdu leurs responsabilités royales.

Les accusations de racisme formulées par le prince Harry et son épouse Meghan sont "préoccupantes" et seront prises "très au sérieux", a déclaré mardi le palais de Buckingham dans son premier communiqué après l’interview retentissante du couple.

►►► Meghan Markle et le prince Harry : le récap du Megxit

"Les questions soulevées, en particulier celles liées à la race, sont préoccupantes. Bien que certains souvenirs puissent varier, elles sont prises très au sérieux et seront traitées par la famille en privé", a ajouté le palais dans un communiqué où la famille royale se dit "attristée" d’apprendre l’étendue des difficultés rencontrées par le couple ces dernières années.