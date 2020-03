Face au coronavirus, les herboristes de Tunis font le plein

Thym, gingembre frais, feuilles de sauge: sur les étals du souk aux plantes médicinales de Tunis, Baya s'approvisionne et se renseigne auprès d'un herboriste sur les recettes traditionnelles pour se prémunir du nouveau coronavirus, contre lequel aucun remède n'est connu. "J'ai peur pour mon père qui est âgé et malade, donc je suis venue ici pour chercher des plantes qui renforcent son immunité", explique cette fonctionnaire de 43 ans à l'AFP.

S'il n'y a eu que 18 cas officiellement répertoriés depuis le 2 mars, et aucun décès à ce jour, les autorités ont pris des mesures fortes, et les chalands sont moins nombreux à se presser dans les ruelles dallées de la médina. Mais les Tunisiens continuent à venir au Souk el Blat, le quartier des herboristes en plein coeur de la vieille ville, reconnaissable à ses effluves aromatiques et ses échoppes où s'alignent fioles, poudres et fagots de plantes diverses accrochés en hauteur.

Les plantes médicinales locales et importées sont d'ordinaire prisées pour se prémunir notamment de la grippe hivernale, dont les symptômes sont similaires à ceux du nouveau coronavirus, une pneumonie virale qui a fait plus de 5.000 morts dans le monde. Outre une ruée vers l'ail, dont le prix a flambé et atteint parfois 25 dinars (8 euros) le kilo, la plupart des clients cherchent des plantes et mixtures "efficaces" mais aussi "pas chères".

"Je peux comprendre que la population revienne à la tradition", confie le pharmacologue Hédi Oueslati, directeur général de la Santé en Tunisie.

Il rappelle cependant: "actuellement il y a ni médicaments ni plantes miraculeux contre le nouveau coronavirus".

"Quand il s'agit de petites recettes de grand-mère pas dangereuses qui ne posent pas de problèmes, d'accord!", estime M. Oueslati. Mais "il faut faire attention et ne pas tomber dans le charlatanisme."

Des personnes profitent de l'anxiété généralisée "pour vendre des prétendues mixtures dont on ne connait même pas la composition", prévient-il.