Extrême-droite Vs partis traditionnels: "Partout en Europe, on assiste à un estompement de la norme"

Faut-il s'inquiéter pour l'état de la démocratie allemande? La crise politique qui se poursuit en Allemagne interpelle: un président de région (la Thuringe) élu quelques heures grâce aux voix du parti d'extrême-droite AFD, les relents nauséabonds du Troisième Reich, la dauphine d'Angela Merkel qui jette l'éponge... La pression de l'extrême-droite peut-elle aller plus loin? Pour en parler sur le plateau de CQFD, deux invités: Guntram Wolff, directeur de l'institut de réflexion Bruegel, et Jérôme Jamin, professeur de sciences politiques à l’ULiège.

L'AFD est-il un parti d'extrême-droite?

"On assiste à une sorte d'estompement de la norme", commente Jérôme Jamin, "les règles qui faisaient une différence très claire il y a une dizaine d'années entre les grands partis traditionnels et l'extrême-droite, ces normes, valeurs et repères que nous avions partout en Europe pour séparer ces deux camps, sont de plus en plus difficiles à mobiliser et justifier aujourd'hui".

Pour le politologue, l'AFD en Allemagne n'est pas comparable à l'extrême-droite incarnée par le Rassemblement National en France ou par la Ligue en Italie: "c'est un parti très récent formé par des gens qui n'ont au départ rien avoir avec la seconde guerre mondiale, la collaboration ou le fascisme, à l'origine ils sont surtout contre l'euro et l'Union Européenne [...] Ce sont des anciens de la CDU, des professeurs d'université, qui à la base s'inquiètent de la politique monétaire européenne, plus tard, de la question des réfugiés avec, enfin, l'apparition d'un pôle anti-islam".

"Ça n'en reste pas moins un parti politique d'extrême-droite aujourd'hui", poursuit Guntram Wolff, "l'AFD a d'ailleurs gagné les élections grâce à sa politique anti-immigration. Et le chef de file de l'AFD à Thuringe, Björn Höcke, est un nazi".