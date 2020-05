Extrême droite en Europe: calme plat avant la tempête ?

Où est passée l’extrême droite dans l’Union européenne ? Alors qu’aux Etats Unis, la crise du coronavirus lui permet de faire une démonstration de force, elle a momentanément disparu des radars sur le vieux continent.

Poussée de fièvre aux Etats-Unis

Vous avez sans doute vu ces images. Il y a quelques jours déjà. Cela se passait dans le Tennessee. Des Américains protestaient contre les mesures de confinement. Dans la foule, certains brandissaient des banderoles sur lesquelles il était inscrit " Sacrifice the weak " (sacrifiez les faibles). Plus récemment, au Michigan, des milices armées ont manifesté devant le Parlement local contre les mesures de confinement. Enfin, vu la taille de leurs fusils mitrailleurs, vu leur accoutrement, ils donnaient plus l’impression de menacer la gouverneure en place. Bref, Outre-Atlantique, le coronavirus a donné une poussée de fièvre aux groupes d’extrême droite.

Calme plat en Europe

En Europe, les groupes d'extrême droite sont en petite forme. Pourtant, le coronavirus a réussi à faire ce dont ils rêvaient. Il a placé la liberté de circulation en Europe entre parenthèse, il a favorisé le repli sur soi, il a mis en lumière l’absence de solidarité entre les 27 Etats membres, soit des pans entiers du programme de l’extrême droite en Europe. Les Salvini, Les Pen et compagnie devraient boire du petit lait. Mais, ils sont aux abonnés absents. Pire, certains d’entre eux sont à deux doigts de boire la tasse. En Allemagne, l’AfD, le parti d’extrême droite, la première force d’opposition au Bundestag ne recueille plus que 10% d’intentions de vote, tout comme le FPÖ autrichien qui partageait encore le pouvoir à Vienne il y a un an. Et en Italie, la Ligue de Matteo Salvini reste le premier parti du pays certes mais, lui aussi dévisse dans les sondages.

Qu’est ce qui cloche ? Leurs incohérences. Au début de la pandémie, ces partis étaient en première ligne pour demander la fermeture des frontières ou un confinement radical. Aujourd’hui, ils crient à la privation de liberté. Un revirement de position qui laisse leur électorat perplexe.

Un genoux à terre mais...

L’extrême droite est en petite forme, mais elle n’est pas morte pour autant. En Hongrie, le premier ministre Victor Orban a profité de la crise pour renforcer son pouvoir. En Flandre, le Vlaams Belang est aujourd’hui en tête dans les intentions de vote. Sur les réseaux sociaux, les groupes d’extrême droite sont plus actifs que jamais pour diffuser rumeurs et complots qui viennent saper la confiance dans les pouvoirs publics.

Mais, surtout, la situation économique au sortir du déconfinement s'annonce catastrophique. Du jamais vu depuis la grande dépression de 1929 expliquait cette semaine encore Paolo Gentiloni, le commissaire européen à l’économie. Une crise qui va faire plonger des centaines de milliers, peut être même des millions d’Européens dans la pauvreté. Un terreau fertile pour l’extrême droite ou pour les nationalistes de tout genre.

Que peuvent faire les démocrates européens ?

Il faut rassurer les citoyens du Sud qui doutent de la solidarité européenne quand leurs finances publiques prennent l’eau. L’Union européenne doit rapidement lancer son plan de relance à 12 zéros pour doper les économies qui partent à la dérive. Mais, ce plan de relance ne doit pas imposer ensuite des années d’austérité. La bouée de sauvetage européenne ne peut pas se transformer en ceinture de plomb. Et puis, il faut aussi rassurer les Européens du Nord qui craignent de voir leurs économies s’envoler vers des pays qui n’ont pas fait preuve de rigueur budgétaire par le passé.

C’est un exercice d’équilibriste très compliqué. Inédit. L’extrême droite le sait. Elle est en embuscade.