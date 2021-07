Extension du pass sanitaire pour les touristes étrangers en France: ce qu'on sait déjà et les questions qui se posent encore

C’était une allocution attendue, et elle est a tenu ses promesses : le président Emmanuel Macron a annoncé ce lundi 12 juillet l’extension de l’utilisation du pass sanitaire en France, ainsi que l’obligation vaccinale pour le personnel soignant. Comme au Danemark, à Chypre ou en Autriche , l’utilisation du pass sanitaire ira donc au-delà du simple passage de frontière : il devra être présenté pour l’accès à divers lieux et activités. Les modalités détaillées de ces nouvelles mesures sont peu à peu dévoilées par les ministres français, retrouvez dans cet article les dernières informations sur ce sujet.

Qui est concerné ?

Quand et où le pass sanitaire sera-t-il étendu ?

Pour rappel, depuis le 9 juin, le pass sanitaire est déjà obligatoire pour tout rassemblement (culturel, sportif, etc) de plus de 1000 personnes en France. L’extension du pass sanitaire se réalisera en deux phases :

21 juillet : le pass sanitaire devient obligatoire dans "les lieux de loisirs ou de culture" accueillant plus de 50 personnes , dont les lieux culturels comme les cinémas et théâtres .

: le pass sanitaire devient obligatoire , dont les lieux culturels comme . [Info en évolution] Début août (le 1er août ou le 2 août selon les dernières informations): le pass sera rendu obligatoire pour les restaurants, bars, centres commerciaux, trains, avions et cars pour de longs trajets, maisons de retraite, établissements médico-sociaux et hôpitaux. La date et les modalités exactes sont encore à déterminer. Le gouvernement précise sur son site que la liste de ces lieux est susceptible d’évoluer selon la situation sanitaire.

Les transports en commun sont donc exclus de l’obligation de présenter un pass sanitaire. Le ministre des Transports Jean-Baptiste l’a confirmé ce mardi : seuls sont concernés les TGV, les trains Intercités et car interrégionaux, c’est-à-dire les transports sur de longues distances. Les TER et les Transiliens ne sont pas concernés. Pour rappel, le port du masque est obligatoire dès l'entrée en gare, à quai et à bord de tout train; ainsi que dans les aéroports et dans les autocars et ferries.

Concernant l’horeca, le porte-parole du gouvernement français Gabriel Attal a confirmé que le pass sanitaire sera aussi nécessaire en terrasse.

Le 18 juillet, le ministre de l'Économie Bruno Lemaire a déclaré dans Le Journal du Dimanche que seuls les centres commerciaux d'une superficie de plus de 20.000 mètres carrés devraient être concernés par le pass sanitaire.