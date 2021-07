Extension du pass sanitaire en France : ce qu’on sait déjà et les questions qui se posent encore pour les touristes étrangers

Qui est concerné ?

Le pass sanitaire s’appliquera pour toute personne de plus de 12 ans foulant le sol français, avec un délai supplémentaire pour les 12-17 ans. Ils ne devront le présenter qu’à partir du 30 août, au lieu de début août pour le reste de la population. "La vaccination a commencé assez tardivement pour les adolescents. Nous avons identifié une solution pour les 12-17 ans : pour eux, le pass sanitaire s’appliquera à partir du 30 août", a déclaré le ministre de la Santé Olivier Véran, le 14 juillet.

Que doit-on prouver avec ce pass sanitaire ?

Comment trouver des centres pour faire des tests ?

Depuis le 7 juillet, les tests PCR ou antigéniques ne sont plus gratuits pour les étrangers en France. Vous devrez donc payer de votre poche les tests PCR ou antigéniques, la Belgique n’offrant pas le remboursement de ces tests en dehors des raisons médicales (symptômes ou cas contact), en dehors des deux tests gratuits offerts. ►►► Les tests antigéniques arrivent en pharmacie : comment ça marche et quels sont les pays qui les acceptent ?

© santé.fr Une plateforme spécifique a été mise en place par le ministère de la Santé afin de trouver les centres de dépistages qui réalisent des tests PCR et antigéniques, selon le département sélectionné. Concernant les tests antigéniques, des centres, pharmacies et professionnels de la santé (infirmier, kiné) peuvent les réaliser. Veillez bien à sélectionner des centres ouverts à tout public dans les filtres de recherche qui apparaissent après encodage du département. ► Site officiel de recherche d’un centre de dépistage, PCR et/ou antigénique (recherche par département) ◄

© santé.fr Pour une échelle géographique plus précise, vous pouvez également faire une recherche dans la carte ou l’annuaire général du site officiel du ministère de la santé, santé.fr. Indiquez "PCR" ou "antigénique" dans la barre de recherche, encodez votre ville, et sélectionnez bien l’onglet "Annuaire" au terme de la recherche afin d’afficher la carte. ► Carte des centres de dépistage en France ◄ ► Annuaire de recherche général du ministère de la Santé (recherche possible par ville) ◄ Attention : si vous sélectionnez "Dépistage Covid-19" dans la zone de recherche, le site vous enverra directement à la plateforme spécifique de recherche des centres de dépistage, qui ne permet qu’une recherche par département. Pour rester dans l’annuaire général, mieux vaut n’écrire que PCR ou antigénique dans la barre de recherche.

Comment prouver un test réalisé en France si je n’y vis pas ? [Info en évolution] Les données liées à la santé n’étant pas échangées entre pays européens, car c’est interdit par le RGPD, la preuve d’un test PCR ou antigénique réalisé dans un pays autre que le pays de résidence ne se retrouve donc pas sur le pass sanitaire national. La preuve d’un test négatif réalisé par un touriste étranger devra donc être fournie autrement que via le pass sanitaire. Les modalités concernant les touristes étrangers en France n’ont pas encore été communiquées : en effet, l’interrogation est grande sur la manière dont les nouveaux lieux liés au pass sanitaire pourront vérifier la validité d’un test PCR/antigénique en dehors du système de pass sanitaire.

