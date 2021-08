Expulsions de réfugiés vers l’Afghanistan : "C’est aujourd’hui inacceptable", selon Amnesty International

En dépit des informations alarmantes en provenance d’Afghanistan, le secrétaire d’Etat belge à l’Asile et la Migration Sammy Mahdi nous confirme sa volonté d’exécuter des retours forcés de migrants vers ce pays. Il avait cosigné il y a quelques jours une lettre dans ce sens à Commission européenne. Il soulignait la nécessité de continuer à y "renvoyer les personnes sans véritable besoin de protection".

"Je ne comprends pas", s’indigne Philippe Hensmans, directeur de la section belge francophone d’Amnesty Belgique. "C’est vouloir montrer que, même dans la situation la plus grave, la plus difficile qui existe, on renvoie quand même les gens vers leur pays, en espérant que ça serve d’exemple pour d’autres pays. En prenant un exemple aussi radical, on espère décourager toutes les arrivées."

" Des gens doivent être sauvés absolument"

Pour Philippe Hensmans, le besoin de protection des Afghans ne fait aucun doute : "La situation y ressemble à celle du Cambodge du temps des Khmers Rouges ou de la prise de pouvoir par les Vietcong au Vietnam. Des gens doivent être sauvés absolument."

Il y a un mois, le gouvernement afghan avait demandé aux pays européens de ne plus expulser de réfugiés afghans. "L’escalade de la violence de la part du groupe terroriste Taliban dans le pays et la propagation de la troisième vague de coronavirus ont créé un important désordre économique et social, suscitant inquiétudes et défis" pour les Afghans, écrivait le gouvernement allié de l’Occident. Il annonçait ne plus accepter les retours forcés de migrants, malgré les accords de coopération conclus en matière de migration.

Six pays européens dont la Belgique se sont inquiétés d’être privés de cette possibilité de renvoi des demandeurs d’asile afghans dont la requête a été refusée. Ils ont sollicité dans une lettre l’appui de la Commission européenne :

Nous voudrions souligner le besoin urgent d’effectuer des retours, à la fois volontaires et involontaires, vers l’Afghanistan. Vu la probabilité que l’Afghanistan continue d’être une source importante de migration irrégulière vers l’UE, nous tenons à souligner l’importance de renvoyer les personnes sans véritable besoin de protection. De plus, l’arrêt des retours envoie un mauvais signal, susceptible de motiver encore plus de citoyens afghans à quitter leur foyer pour l’UE.

Cette demande a fait réagir ceux qui suivent de près la situation en Afghanistan, à commencer par les représentants de l’Union européenne sur place. Ils ont transmis mardi un rapport recommandant de suspendre les retours vers ce pays pour des raisons de sécurité.

"Nous demandons depuis des mois qu’il n’y ait plus de retours vers l’Afghanistan, vu la situation qui prévaut dans le pays, appuie de son côté Philippe Hensmans. C’était déjà inacceptable, et aujourd’hui, la situation s’aggrave. A partit du moment où les représentants européens en Afghanistan disent aux États membres qu’il faut cesser temporairement les retours vers ce pays pour des raisons de sécurité, il est difficile de trouver des arguments plus clairs."

Sammy Mahdi : "une politique de retour doit être possible"

Nous avons recontacté Sammy Mahdi mardi, pour savoir s’il maintenait sa volonté de renvoi des Afghans, au vu de la rapide dégradation sécuritaire dans le pays. C'était avant que les Pays-Bas, cosignataires de la lettre à la Commission, annoncent ce mercredi la suspension des expulsions d'Afghans. "Le retour doit se poursuivre dans les régions dans lesquelles c’est possible", confirme-t-il, en expliquant qu’il s’agit d’une décision technique et non politique. "Ce n’est pas au secrétaire d’État de faire l’évaluation. En Belgique, c’est le CGRA, une entité indépendante, qui fait l’évaluation de chaque dossier individuel, et qui pour certains demandeurs d’asile, ne donne pas la protection internationale. A partir du moment où on n’obtient pas de protection internationale, on reçoit un ordre de quitter le territoire. C’est au pouvoir politique d’exécuter l’ordre de quitter le territoire. Donc, oui, pour certaines personnes, dans certaines régions, une politique de retour doit être possible. Mais bien évidemment on doit évaluer la situation en Afghanistan. Et ça, on le fait chaque jour."

Le secrétaire d’Etat CD&V note que certaines régions d’Afghanistan sont toujours considérées aujourd’hui comme suffisamment sécurisées pour y permettre des retours forcés. Il fait la comparaison avec l’Irak "un pays que je connais assez bien par mes racines personnelles", au moment où le groupe Etat islamique en avait conquis de larges zones : "Certaines régions en Irak étaient extrêmement dangereuses, pendant que d’autres ne l’étaient pas du tout. C’est la même chose pour l’Afghanistan. Au moment où nos instances feront une évaluation que tout l’Afghanistan est dangereux et qu’il y a un réel besoin de protection internationale pour chaque Afghan, de chaque région, cette protection sera donnée. Mais ce n’est pas le cas aujourd’hui. L’Afghanistan, c’est vingt fois la taille de la Belgique. Il est important de faire confiance à nos services qui ne sont pas politiques et qui font un travail important d’évaluation région par région, et jour par jour."

"Passerait-il ses vacances en Afghanistan ?"

"M. Mahdi serait-il prêt à aller passer ne fût-ce que 15 jours de vacances en Afghanistan aujourd’hui ? C’est inimaginable", s’indigne le directeur d’Amnesty International. "Les critères qui ont servi à définir le rejet de ces demandes d’asile ont certainement changé, vu l’évolution de la situation dans le pays. Aujourd’hui, les talibans occupent quasiment tout le pays", relève-t-il, en mettant en doute l’indépendance du CGRA mise en avant par le secrétaire d’Etat.

"On essaie de renvoyer des personnes vers une zone totalement insécurisée, accuse Philippe Hensmans. C’est presque une violation des droits humains commise par les pays européens qui le feraient. L’Afghanistan est aujourd’hui dans une situation très grave au niveau des droits humains. Par définition, c’est un pays dont il faut accepter les personnes qui demandent le droit d’asile."