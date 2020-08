Explosions de Beyrouth : le président français Emmanuel Macron réclame une enquête internationale

Le président français a en outre annoncé la tenue d'une conférence d'aide pour le Liban "dans les tout prochains jours" afin de reconstruire la ville de Beyrouth dévastée . La double explosion a fait plus d’une centaine de victimes et des milliers de blessés.

Emmanuel Macron a par ailleurs annoncé l'arrivée au Liban jeudi prochain du porte-hélicoptères amphibie Tonnerre qui amènera médicaments, soignants et matériel après les explosions meurtrières de mardi.

Parmi les victimes figurent au moins "une cinquantaine de Françaises et de Français", a précisé le président français, même s'il est selon lui "trop tôt pour donner des chiffres" définitifs. Le porte-hélicoptères Tonnerre, long de 200 mètres, contient 69 lits d'hôpital avec extension possible et deux blocs opératoires et peut convoyer jusqu'à 900 soldats, selon le ministère de la Défense.

C'est le temps des responsabilités aujourd'hui pour le Liban

Emmanuel Macron, a appelé enfin les dirigeants libanais à un "profond changement" pour sortir leur pays de l'impasse politique et économique. "C'est le temps des responsabilités aujourd'hui pour le Liban et pour ses dirigeants", a déclaré le chef de l'Etat lors d'une conférence de presse après ses entretiens avec les principaux responsables libanais de tous bord. Il a appelé à une "refondation d'un ordre politique nouveau" et à de "profonds changements".