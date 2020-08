Explosions de Beyrouth : la catastrophe de trop dans un pays au bord du gouffre ?

Personne n’a d’intérêt à voir le Liban s’effondrer. Pourtant, l’inconcevable épisode apocalyptique, vécu hier autour et dans le port de Beyrouth, précipite encore un peu plus un pays, un peuple au bord du gouffre.

Le souffle de la double explosion a fait trembler la ville bien au-delà de son port. On ne compte plus les habitations devenues insalubres. - © STR - AFP

Rétroactes. Il y a quelques mois à peine. Revenons en octobre de l’an dernier, au tout début des protestations qui ne cesseront d’agiter le pays pendant des semaines. Tout a commencé par le projet de taxation de WhatsApp, la messagerie à succès.

Le vent de protestation que cette annonce a soulevé est sans commune mesure avec ce qui allait suivre : les mouvements de foule deviennent peu à peu quotidiens et cristallisent toutes les frustrations, les colères et les craintes d’un peuple face à des autorités jugées incompétentes et corrompues. En matière de corruption, le port aujourd’hui détruit n’échappait pas au phénomène, comme la majorité des administrations et des institutions libanaises.

Au final, le gouvernement démissionnera fin de l’an dernier, une équipe de technocrates prendra le relais sans qu’elle ne soit légitimée par la rue. Mais pendant ce temps-là, la crise ne laissera aucun répit.

Une crise qui se fait de plus en plus rude. Une bonne partie de la classe moyenne vole en éclat. Institutrices ou fonctionnaires : ils et elles voient leur vie basculer face à la dégringolade historique de la monnaie, face aux prix qui flambent. Le phénomène de l’hyperinflation les frappe de plein fouet. Les produits alimentaires de base deviennent impayables, les prix ont grimpé en flèche, atteignant les 109% entre septembre et mai dernier. Les médicaments affichent aussi des prix insolents. Une débâcle encore amplifiée par la récente crise sanitaire et un confinement strict.

D’autres indicateurs viennent un peu plus affaiblir la santé des ménages. On assiste à une perte de revenu massif de la population. Ce phénomène va toucher à peu près 60% des Libanais actifs.

Depuis hier, avec la destruction du port, des ONG craignent la recrudescence de l’insécurité alimentaire. Le port étant la principale porte d’entrée des importations.