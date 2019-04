Explosions au Sri Lanka: le bilan s'alourdit à 207 morts et plus de 450 blessés

Six explosions secouent des hôtels et des églises du Sri Lanka, bilan de 20 morts et au moins 80 blessés - © capture d'écran - Twitter

Sri Lanka Colombo Serial Blasts In Hotel and Church | ईस्टर संडे पर... श्रीलंका की राजधानी कोलंबो सहित कई इलाकों में हुए सीरियल बम धमाकों में 100 लोगों की मौत हो गईं वहीं 300 से ज्यादा लोग घायल हैं। #SrilankaBlast #Srilanka