Explosions au Liban : une deuxième victime belge, confirme le ministre des Affaires étrangères

Deux Belges font partie des victimes de la double explosion qui a touché mardi soir la capitale libanaise Beyrouth et qui aurait fait plus de cent morts et plus de 4000 blessés, selon un dernier bilan toujours provisoire. Le ministre des Affaires étrangères nous confirme l'information mais ne sait pas en dire plus sur le profil de la deuxième personne décédée. Plus tôt ce matin, les Affaires étrangères annonçaient une première victime belge.

"Il y a environ 2200 Belges enregistrés dans le large rayon autour de Beyrouth", a déclaré Karl Lagatie, porte-parole des affaires étrangères à VRT NWS. "Ils ont tous été contactés hier soir par l’ambassade par SMS. Malheureusement, nous avons été informés qu’un compatriote a été tué dans l’explosion", a ajouté le Karl Lagatie.