Explosions au Liban : un Belge parmi les plus de 100 victimes actuellement décomptées

Un Belge fait partie des plus de cent victimes de la double explosion qui a touché mardi soir la capitale libanaise Beyrouth et qui aurait fait plus de cent morts et plus de 4.000 blessées, selon un dernier bilan toujours provisoire. Le SPF Affaires étrangères a confirmé cette information de la VRT ce mercredi matin.

"Il y a environ 2 200 Belges enregistrés dans le large rayon autour de Beyrouth", a déclaré Karl Lagatie, porte-parole des affaires étrangères à VRT NWS. "Ils ont tous été contactés hier soir par l'ambassade par SMS. Malheureusement, nous avons été informés qu'un compatriote a été tué dans l'explosion", a ajouté le Karl Lagatie.