Explosions à Beyrouth : un nouveau bilan d'au moins 154 morts et 5000 blessés, les fouilles continuent

A la recherche de survivants sous le regard angoissé de familles de victimes, des secouristes internationaux fouillent vendredi les décombres du port de Beyrouth dont plusieurs responsables ont été arrêtés après la gigantesque explosion qui a fait au moins 154 morts et 5000 blessés selon un dernier bilan.

Cette déflagration d'une puissance inouïe, la plus dévastatrice vécue par le Liban, a alimenté la colère de la population, qui avait déclenché en octobre 2019 un vaste mouvement de protestation contre la classe dirigeante.

L'indignation est d'autant plus grande que le gouvernement s'est avéré incapable de justifier la présence du nitrate d'ammonium au port "sans mesures de précaution" de l'aveu même du Premier ministre.

Près de l'épicentre de la déflagration, à proximité des silos géants de céréales détruits, les secouristes français, italiens, allemands et autres coordonnent leurs efforts.

"J'attends d'apprendre que tu as été retiré vivant des décombres, habibi (mon chéri)", a écrit sur Twitter Emilie Hasrouty, soeur d'un fonctionnaire du port âgé de 38 ans, porté disparu dans les silos.

"J'ai frappé à toutes les portes pour avoir de tes nouvelles, et maintenant que l'attente est presque terminée, je suis paralysée par la peur", a-t-elle ajouté.

Vendredi matin, quatre corps ont été retrouvés par les secouristes dans le port presque entièrement détruit par la déflagration mardi. Elle fait également plus de 5.000 blessés, des dizaines de disparus et des centaines de milliers de sans-abri dans les quartiers dévastés proches, alimentant la colère de la population contre la classe politique, accusée d'incompétence et de corruption.

L'aide internationale afflue à Beyrouth, où le président français, Emmanuel Macron, s'est rendu jeudi, réclamant une enquête internationale sur cette explosion provoquée selon les autorités par un incendie dans un entrepôt où étaient stockées depuis six ans 2.700 tonnes de nitrate d'ammonium, une substance chimique hautement inflammable.

Emmanuel Macron a rencontré les responsables libanais, des hommes politiques, parmi lesquels des membres du Hezbollah, et des représentants de la société civile. Il a appelé à un "profond changement" de la part des dirigeants, annonçant qu'il réunirait "dans les tout prochains jours" une conférence d'aide pour le Liban, en plein naufrage économique depuis plusieurs mois.