Explosions à Beyrouth : les photographes capturent la désolation des habitants

Ce mardi 4 août 2020, une violente double explosion a fait plus d’une centaine de morts et des milliers de blessés à Beyrouth au Liban. Ces deux déflagrations ont laissé place à des scènes de guerre, notamment au sein des habitations des Beyrouthins et des Beyrouthines.

Façades arrachées, vitres explosées, mobilier soufflé,… Ce sont des milliers de logements qui sont aujourd’hui détruits.

Dépêchés sur place, des photographes de l’AFP sont partis à la rencontre des habitants sinistrés. Ils se sont rendus dans les ruines des logis beyrouthins pour capturer le désastre que représente cette double explosion.