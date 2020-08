Explosions à Beyrouth : le nombre d'infections de coronavirus en forte hausse depuis l'accident

Après l’explosion dévastatrice, il y a une semaine, dans la capitale libanaise Beyrouth, le nombre d’infections au nouveau coronavirus a considérablement augmenté. Près de 300 nouveaux cas y ont ainsi été diagnostiqués en 24 heures, selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) citée par plusieurs médias allemands.

A titre de comparaison, depuis le début de la pandémie de coronavirus il y a six mois, quelque 6500 cas avaient été enregistrés à travers le Liban. Selon l’OMS, le pays fait face à une pénurie de masques buccaux depuis la catastrophe de Beyrouth, qui a fait plus 160 morts et des milliers de blessés.

1 hôpital sur 3 est endommagé

Les Nations Unies signalent que le système de soins de santé dans la ville partiellement détruite n’est plus en mesure de répondre à la pandémie de coronavirus. Plus d’un tiers des 55 hôpitaux et autres établissements de soins examinés ont subi des dommages, allant de mineurs à graves. Déjà très sollicitées, la moitié des institutions de santé ne sont plus à même de fournir des soins de routine.