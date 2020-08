Explosions à Beyrouth: la communauté libanaise de Belgique sous le choc

Impossible de rester insensible aux images diffusées depuis mardi soir des explosions dans un entrepôt de nitrate d’ammonium à Beyrouth. Ce l’est encore moins pour les nombreuses personnes d’origine libanaise vivant en Belgique. Ce mercredi, une équipe de reportage de la RTBF s’est rendue à leur rencontre.

"C’était un choc pour nous, Libanais en Belgique", explique Ghassan Cortas. Et il poursuit : "On sait ce qui se passe au Liban, du point de vue politique, du point de vue du Covid, mais voir ce genre d’explosions au Liban nous a vraiment tracassés. Cela nous a choqués, bouleversés".

Le premier réflexe a été de contacter la famille. "J’ai tout de suite reçu des messages via les réseaux sociaux", explique Ghassan Cortan, "Après, j’ai immédiatement contacté ma famille à Beyrouth. Grâce à Dieu, ils étaient bien, mais il y a des dégâts au niveau des appartements, des magasins, des infrastructures", poursuit-il. "Ma famille n’habite pas loin de l’explosion, dans la même région, à 5 kilomètres à vol d’oiseau. Ils ont senti un bruit énorme et ont été expulsés. Ma sœur était à 1 kilomètre de l’explosion et elle a été expulsée. Elle est tombée, elle a des blessures mais, grâce à Dieu, ça va", continue Ghassan Cortas

Des images terribles

"Ce sont des images choquantes", continue Ghassan Cortas. "Cela va rester dans nos mémoires et dans celles de nos enfants. Mes enfants sont toujours en contact avec leur grand-mère, leurs oncles et leurs tantes. C’était vraiment choquant pour eux, même s’ils sont en Belgique. Quid des enfants qui sont au Liban ?", poursuit-il.

Et les pensées vont inévitablement vers ceux qui vivent à Beyrouth et aux conséquences que ces explosions et les dégâts provoqués auront sur leurs vies. En Région bruxelloise, dans le salon de Madame Farkad Abdul-Sater, la télévision est allumée. Au programme, les informations d’une chaîne libanaise. Les images de Beyrouth ravagées par le souffle des explosions se succèdent. Au lendemain de l’événement, le choc est toujours bien présent. "Combien de cadavres sont sous les décombres ? On ne le sait pas", s’interroge-t-elle. Et elle s’inquiète : "Le port était la seule issue en cas de crise, pour la nourriture, la farine, pour survivre, maintenant, il est inaccessible", poursuit-elle. Pour cette famille, ce qui se passe à Beyrouth est une tragédie. "On a tendance à dire que Beyrouth est une ville Phoenix, qu’elle renaît de ses cendres, du fait des guerres etc. Là, la question est 'est-ce qu’elle va renaître' ? L’aide extérieur est importante plus que tout. Faire des dons, prendre des nouvelles de ses proches, c’est tout ce qu’on peut faire d’ici, mais c’est énorme", explique sa fille, Yara. Des propos qui soulignent les conditions de vie déjà difficiles au Liban ces derniers temps : pénuries, hyperinflation, chômage sur lesquels viennent se greffer les conséquences dramatiques de l’explosion du dépôt de nitrate d’ammonium.

Chercher du soutien auprès des autorités belges et européennes

"C’est dramatique pour les gens qui sont sur place, pas seulement parce qu’il y a eu cette explosion qui a dévasté une grande partie de Beyrouth", explique Simon Najm, médecin d’origine libanaise, installé en Belgique et président de l’Amitié libano-européenne. "On a des proches qui sont touchés. Il y a des blessés, des dégâts matériels. On est sans nouvelles de gens", continue-t-il. "Le Liban passe par des moments dramatiques depuis quelque temps. La situation sociale, politique, sécuritaire au Liban ne peut plus durer. Le Liban est en faillite. Les gens ont faim, ils n’ont plus accès à leur argent en banque, il n’y a plus de classe moyenne, il y a plus de 50% de pauvres, les sociétés sont en train de faire faillite. Les gens sont au chômage", poursuit Simon Najm, qui avec l’association qu’il dirige était déjà occupé, bien avant les explosions du dépôt de nitrate d’ammonium, à envoyer de quoi préparer des colis alimentaires au Liban. Avec ses amis, il compte poursuivre la mobilisation et surtout, sensibiliser les autorités belges et européennes pour qu’elles contribuent à peser pour aider le Liban à retrouver une stabilité politique.

Optimisme malgré tout

En dépit des nouvelles difficultés que doivent traverser les Libanais et les habitants de Beyrouth en particulier, certains veulent y croire et sont persuadés que le pays surmontera cette crise : "Il reste un côté magique et spirituel dans ce pays", explique Ghassan Cortas. "Ce peuple a toujours survécu, peu importent les drames. On s’est habitué à vivre des drames. On a eu une diversité de drames. On est devenus des experts en drames et on va apprendre à vivre avec. Beyrouth va revenir. On va revivre", conclut Ghassan Cortas.