Explosion des contaminations en Russie : "Plus l’épidémie avancera, plus la population protestera"

Si l’épidémie de covid-19 ralentit en Europe occidentale, le compteur des contaminations s’affole en Russie. Avec 10.581 nouveaux cas en 24 heures, elle est devenue le pays où la maladie progresse le plus rapidement. Comme ailleurs, il subsiste un doute sur les chiffres publiés par les autorités russes. Le nombre de morts en particulier semble étrangement bas (1.356), avec un taux de létalité inférieur à 1% qui ne correspond pas à celui constaté ailleurs.

Il est déjà loin le temps où le Kremlin affirmait que la situation russe était bien meilleure et mieux contrôlée qu’en Occident. Cette crise met en évidence quelques faiblesses de la gestion autoritaire du pays par président Vladimir Poutine. Elle créée un mécontentement grandissant, entre autres dans les régions les plus défavorisées de la Fédération. Sur cette nouvelle donne créée par l’épidémie, nous avons interrogé Anna Colin Lebedev, maîtresse de conférence à l’université Paris-Nanterre, chercheuse travaillant sur la Russie contemporaine.

- Les chiffres officiels augmentent de manière fulgurante en Russie. N’assiste-t-on pas à un effet de rattrapage, après une sous-évaluation des contaminations ?

- Anna Colin Lebedev : " On est effaré par les chiffres absolus : 145.000 cas de contaminations en Russie ! On est très loin d’une stabilisation. Mais si l’on regarde la courbe, on voit qu’elle adopte cette dynamique ascendante rapide depuis plusieurs semaines déjà. Et comme le pays est grand, on arrive à des chiffres assez élevés. Mais on ne peut pas parler de choc dans ces nouveaux cas. L’augmentation tient à l’accélération des tests menés par la puissance publique, mais aussi désormais par des entreprises privées. C’est un business qui contribue à cette augmentation des chiffres. "

- Plusieurs membres du gouvernement sont contaminés et ont dû se mettre en retrait. Ça montre l’ampleur du problème ?

- Anna Colin Lebedev : " Oui, le Premier ministre, des ministres et des adjoints sont touchés. Ça augmente la visibilité du virus. Mais elle était déjà là lorsque Vladimir Poutine a rendu visite à un hôpital à Moscou, vitrine de la prise en charge du coronavirus. Il a serré la main des soignants qui étaient sans masque, sans protection. On a appris quelques jours plus tard que le médecin-chef de l’hôpital auquel il avait serré la main était lui-même positif au coronavirus. "

- On voit la montée en puissance du maire de Moscou Sergueï Sobianine dans la gestion de la crise. Quel est son rôle ?

- Anna Colin Lebedev : " Le Kremlin a totalement délégué la gestion de la crise aux régions (les sujets de la Fédération) et à leurs gouverneurs. C’est un phénomène assez nouveau. Ces dernières années, toute la politique de l’Etat consistait à faire des gouverneurs des exécutants d’ordres venus du Kremlin. Pour le pouvoir central, c’est une façon de les rendre responsables des défaillances et de la mauvaise gestion. Mais les gouverneurs deviennent ainsi des personnalités beaucoup plus puissantes, et ceux qui gèreront bien la crise dans leur région vont devenir des personnalités politiques de premier plan qu’ils ne sont pas forcément aujourd’hui. A Moscou, la dynamique de contamination est la plus forte. Le rôle et la personnalité du maire Segueï Sobianine prennent désormais beaucoup de place dans le paysage politique russe. "

- D’autant que cette crise révèle un problème de gestion du secteur de la santé par Vladimir Poutine ces dernières années ?

- Anna Colin Lebedev : " Effectivement, il y a eu des réformes dans ce secteur vers 2010 et les Russes s’en souviennent aujourd’hui avec amertume. C’étaient des réformes de rationalisation, diminution du nombre d’hôpitaux, du nombre de lits disponibles. Il y avait un reliquat du système soviétique, avec un nombre de lits abondant et un sous-équipement. Donc, il y avait une réforme à conduire. Mais aujourd’hui, certains constatent que l‘hôpital à côté de chez eux a fermé et les établissements qui restent ne sont pas mieux équipé pour autant. Ils se demandent où ils peuvent se faire soigner. "

- Et les informations qui parviennent de la situation dans les hôpitaux russes sont préoccupantes.

- Anna Colin Lebedev : " Le sous-équipement et l’impréparation des hôpitaux avaient été signalés dès le début de l’épidémie, et même en amont. Pour protéger le personnel soignant, les hôpitaux russes sont très mal équipés. Des soignants des urgences et des SAMU ont publié des photos d’eux intervenant en simple blouse blanche, sans gant, sans masque, sans protection. Les soignants sont le groupe le plus touché par l’épidémie. Des services hospitaliers entiers ont été contaminés, avec beaucoup de décès et une pression de plus en plus forte sur le personnel médical. Des cas de suicides sont rapportés. Cela montre un énorme malaise dans le personnel médical, alors que l’épidémie est sur une phase ascendante. C’est assez inquiétant. "

- Tout ça provoque un certain mécontentement sur les réseaux sociaux russes. Quelle est l’ampleur de la colère ?

- Anna Colin Lebedev : " Les protestations sur internet ne sont que la pointe de l’iceberg. On voit des manifestations de colère ailleurs. En république d’Ossétie du Nord, il y a eu une émeute contre le confinement devant l’administration locale. Dans d’autres région, il y a eu des manifestations que l’on peut qualifier d’émeutes de la faim. Ça se passe dans des régions avec des revenus extrêmement bas. Les populations fragilisées exercent souvent des petits boulots qu’on ne peut pas faire à distance. Plus l’épidémie va avancer, plus la population russe va protester, parce qu’elle n’a rien à manger et qu’elle doit violer les règles du confinement. Ces règles sont déjà massivement violées par les personnes qui sont obligées d’aller travailler. Il y a de la corruption qui se met en place pour contourner ces mesures, parce que l’Etat russe ne soutient pas les citoyens. Quand le confinement a été déclaré, l’ordre a été donné aux employeurs de maintenir les salaires, mais l’Etat ne contribue pas au maintient de ce salaire, il n’y a pas d’aide publique notamment aux PME. Ça rend la situation assez catastrophique. Pour l’instant, les gens se débrouillent par eux-mêmes. Ils pourraient passer à une contestation pas seulement en ligne, plus visible, pour revendiquer des besoins essentiels. "

- Avec la chute des prix pétroliers, les recettes de l’Etat sont aussi sous pression. Va-t-on vers une grave crise socio-économique en Russie ?

- Anna Colin Lebedev : " La crise, on y est déjà. La situation de l’économie russe n’était pas très bonne. Les revenus réels des Russes sont en diminution depuis plusieurs années. Ils ne tombent pas de très haut, mais la chute est brutale. Cependant, l’Etat russe a une réserve financière considérable. Donc, la grogne monte dans la société, notamment parmi les élites qui estiment avoir économisé pour les jours difficiles et qu’aujourd’hui, il va falloir redistribuer. Mais pour l’instant, l’Etat russe redistribue très modestement. "