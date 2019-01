Explosion d'une boulangerie à Paris: "bilan lourd et grave" selon le ministre Castaner

Une forte explosion s'est produite dans une boulangerie samedi matin vers 09H00 dans le 9e arrondissement de Paris, blessant plusieurs personnes, une vingtaine apparemment et soufflant plusieurs vitrines alentours, d'après la préfecture de police et des journalistes AFP sur place.

Un incendie dans un commerce s'est déclenché suivi d'une forte explosion, a indiqué la préfecture de police. La piste d'une fuite de gaz est privilégiée pour l'instant pour expliquer le sinistre. Selon Europe1, il y aurait une quinzaine de blessés.

Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner s'est rendu sur place. Il n'a pas souhaité confirmer le bilan humain pour l'instant. "Les premières constatations font apparaitre qu’il s’agit d’une explosion accidentelle, a-t-il déclaré. Une cellule d’accueil a été mise en place par la mairie de Paris. A l’heure à laquelle je vous parle, il n’y a pas de risque de sur-accident. Nous avons des informations selon lesquelles il y a encore des personnes sur site et donc nous poursuivons nos interventions. Je ne rentrerai pas dans les détails du bilan humain. Il est lourd, il est grave. Sachez que 200 pompiers sont mobilisés avec une centaine de policiers et que la situation est maitrisée. Nous accompagnons les blessés, les victimes. L’ensemble de nos services de soins sont mobilisés aussi. "

La chaine France 3 fait état d'au moins 20 blessés dont deux en urgence absolue et sept dans un état grave. La chaîne d'info en continu BFM-TV évoque, elle, quatre pompiers en urgence absolue. Vers midi, les pompiers de Paris informaient qu'il y avait 12 blessés graves dont 5 avec un pronostic vital engagé.

Plusieurs blessés, un mort à confirmer

Sur BFM-TV, Maxime Daridan journaliste résidant dans le quartier a expliqué : " La boulangerie se situe au coin de la rue Sainte Cécile et de la rue de Trévise. J'ai été réveillé par une très forte explosion. Les fenêtres de mon appartement ont été soufflées côté cour, la porte enfoncée. Je suis sorti et j'ai découvert que les pompiers étaient bien en intervention. Il y a un certain nombre de blessés, peut-être un mort selon des témoignages. La police évacue la rue car il y a un risque d'explosion secondaire. On voit un énorme dispositif de pompiers. Le feu a duré une vingtaine de minutes, la fumée est bien visible. Les riverains doivent partir."

Le samedi matin, il y a du monde dans les rues mais cette boulangerie était fermée. Par contre, il s'agit d'un lieu de passage car il donne sur les grands boulevards et la rue Lafayette. Il y avait donc beaucoup de passants.