Explosion contrôlée d'une rivière gelée en Chine

Hier, une opération de dynamitage a été menée sur la surface gelée du fleuve Amour dans le comté de Huma, au nord-est de la Chine.

Des dynamites étaient posées dans le fleuve gelé sur une distance totale de 2,7 km. Même si les images sont spectaculaires, l'opération est tout d'abord sécuritaire. Lorsque le printemps arrive et fait fondre la glace, les risques d'inondations sont élevés. "L'explosion réduira considérablement la possibilité d'une inondation pour les glaces et protégera la vie et les biens des personnes vivant le long de la rivière", explique Li Yansong, directeur de la Huma Water Authority.

L'impressionnant spectacle a même attiré quelques touristes. "J'ai été très chanceux d'avoir pu assister à ce spectacle aujourd'hui. A chaque détonation, la glace montait de plusieurs mètres. C'était très excitant" raconte Liu Qi, de Shanghai.