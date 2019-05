Explosion à Lyon: le père du principal suspect interpellé et placé en garde à vue

Le père du jeune homme soupçonné d'avoir déposé un colis piégé dans une rue passante de Lyon, vendredi, a également été interpellé lundi et placé en garde à vue, a indiqué le parquet de Paris. Cette arrestation porte à quatre le nombre de personnes placées en garde à vue à ce stade dans l'enquête sur l'explosion d'un colis piégé qui a fait 13 blessés légers vendredi à Lyon. Outre le jeune homme « soupçonné d'être l'auteur des faits », un Algérien âgé de 24 ans, selon le parquet, sa mère et un autre membre de sa famille - un lycéen majeur de nationalité algérienne - ont déjà été placés en garde à vue.

Une perquisition est en cours ce lundi à Oullins, dans la proche banlieue de Lyon.

Plus d'une dizaine de véhicules de police, dont un fourgon de la police technique et scientifique, bloquaient l'accès à la résidence Les Ifs, qui comprend 11 bâtiments et située dans un quartier populaire de cette commune du sud de Lyon.

L'intérêt des enquêteurs se focalisait sur un petit immeuble rose pâle aux volets en mauvais état, côtoyant un supermarché.