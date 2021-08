Explosion à Beyrouth : un après, les images de la (trop) lente reconstruction

Aujourd’hui, les habitants pansent encore leurs plaies et tentent encore de reconstruire la ville alors que des quartiers entiers ont été décimés.

Elle frappe un pays plongé depuis des mois dans une grave crise économique, marquée par une dépréciation inédite de sa monnaie, une hyperinflation, des licenciements massifs, des pénuries et des restrictions bancaires drastiques.

L’énorme déflagration a été déclenchée par un incendie dans un entrepôt qui abritait des tonnes de nitrate d’ammonium stockées "sans mesures de précaution" , de l’aveu même des autorités. La tragédie fait plus de 200 morts et 6500 blessés.

A gauche, le port de Beyrouth le 29 septembre 2020, un peu moins de deux mois après l’explosion. A droite, fin juillet la sculpture "The gesture" réalisée avec les débris de l’explosion installée dans le port sinistré de Beyrouth. © Getty images/ AFP

Alors c’est là aussi que l’artiste et architecte Nadim Karam a installé une sculpture réalisée avec les débris de l’explosion. "The Gesture" est là pour rendre hommage aux victimes de l’explosion.

Dans la zone du port, les dégâts ont été innombrables. C’est là que ça a explosé, en raison du nitrate d’ammonium. Là que la déflagration a eu lieu. Là que pendant des jours, les Beyrouthins ont vécu dans des monticules de gravats et de débris.

Les quartiers de Mar Mikhael et Gemmayzeh faisaient partie de la vie animée de Beyrouth. Aujourd’hui la vie reprend son cours mais la reconstruction est lente. © Getty images / AFP

Les quartiers de Mar Mikhael et Gemmayzé étaient, avant le 4 août 2020, le lieu de ralliement de la jeunesse beyrouthine avec ses bars, ses restaurants et ses terrasses. On parlait de Gemmayzeh comme le Soho de Beyrouth. Le cœur vibrant de Beyrouth avait été dévasté par l’explosion, ne laissant derrière lui qu’un amas de ruines.

A Gemmayzé, les traces de l’explosion sont toujours bien visibles, même par endroits de nouvelles façades ont vu le jour et que les commerces ont rouvert leurs portes. Comme l’explique le média libanais l’Orient le Jour, de nombreuses demeures faisant partie du patrimoine restent encore un amas de débris.

De même, un semblant de normalité est revenu dans ce quartier de Mar Mikhaïl, où commerces et bars ont rouvert. Mais les autorités n’ont rien fait, ou si peu, pour assister les populations sinistrées et reconstruire une ville meurtrie, laissant une armée de jeunes volontaires et les ONG déblayer les gravats.

Par exemple, la galerie Tanit est située dans ce quartier. Le 4 août, elle a été complètement soufflée dans l’explosion. L’exposition de l’artiste Abed Alkadiri également.

Malgré les travaux, les quartiers les plus touchés, qui abritent musées, galeries d’art et joyaux du patrimoine, portent encore les stigmates de cet événement traumatisant. Et la ville reste un chantier à ciel ouvert, comme l’explique l’Orient le Jour.