Exhumer le dictateur Franco de son mausolée? La Cour suprême espagnole doit trancher

C'est en milieu de matinée ce mardi que la cour suprême espagnole doit rendre sa décision sur l'exhumation de Franco, le militaire qui a plongé l'Espagne dans la dictature pendant 36 ans.

La plus haute juridiction espagnole voulait étudier le dossier sur le fond avant de se prononcer. Et pour cause : l'exhumation de Franco cristallise les divisions dans ce pays où la dictature a laissé des traces indélébiles.

L'affaire oppose les héritiers du dictateur au gouvernement socialiste sortant de Pedro Sanchez.

Les héritiers demandent que Franco restent là où il est. C'est à dire au Vaille de los Caidos, une basilique bâtie près de Madrid par des prisonniers politiques.

C'est là aussi que se trouvent les restes de 27.000 combattants nationalistes et de 10.000 soldats républicains sortis des fosses communes où la répression franquiste les avaient jetés sans que leurs familles en aient jamais été informées.

Une blessure pour beaucoup d'Espagnols. Un sujet polémique aussi. D'autant que ce mausolée, el Valle, est devenu un lieu de pèlerinage pour les nostalgiques de la dictature.

Las, le gouvernement socialiste voulait transférer la dépouille de Franco dans le cimetière, plus discret, où repose son épouse. Mais les descendants de Franco s'y sont opposés.

La bataille est historique, rude, symbolique. Pas seulement sur le terrain judiciaire. Mais aussi auprès de nombreux Espagnols qui n'ont toujours pas pu tourner la page de ces années noires.