Exercice grandeur nature de camions pour un Brexit sans accord

Un test logistique grandeur nature impliquant 89 camions a été organisé lundi à partir d'un aéroport désaffecté du Kent (sud-est de l'Angleterre) pour évaluer comment éviter des embouteillages en cas de Brexit sans accord fin mars.

Alors que la Première ministre britannique Theresa May tente toujours de convaincre les députés d'accepter l'accord de divorce qu'elle a conclu avec l'Union européenne, la menace d'une sortie brutale de l'UE -un "no deal"- devient plus insistante. S'il se concrétisait, ce scénario s'accompagnerait de contrôles douaniers risquant de créer des embouteillages.

10.000 poids lourds chaque jour

Ils se sont rassemblés sur le site de l'ancien aéroport de Manston, qui pourrait être utilisé pour éviter les embouteillages à proximité de Douvres, selon le gouvernement. Ils ont ensuite roulé en convoi jusqu'au port de Douvres, distant de 32 kilomètres. Ils ont ensuite fait demi-tour jusqu'à leur point de départ pour un second exercice similaire.

Le ministère a indiqué dans un courrier aux compagnies de transport routier que l'objectif était de s'assurer qu'"il y a un plan efficace en place en cas de perturbation après le départ du Royaume-Uni de l'UE".

Quelque 10.000 poids lourds passent par Douvres chaque jour et remplir les formalités nécessaires à leur arrivée leur prend seulement deux minutes.

Deux minutes supplémentaires, 27 km de bouchons

Deux minutes supplémentaires créeraient des bouchons de plus de 17 miles (27 kilomètres) à Douvres, et un chaos similaire de l'autre côté de la Manche en France (Calais et Dunkerque), a prévenu le port de Douvres sur son site internet.

Charlie Elphicke, député conservateur de Douvres, a critiqué sur Twitter le plan gouvernemental, l'estimant "trop complexe" et susceptible de causer "une confusion énorme" pour les chauffeurs.