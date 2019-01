Exclure le "no deal" et le backstop? Reporter le Brexit? Le parlement britannique vote ce soir

Ce mardi soir, les parlementaires britanniques tentent de reprendre la main sur le Brexit. Ils votent aujourd’hui sur les propositions censées modifier l’accord proposé par leur première ministre Theresa May. 19 amendements ont été déposés pour rendre l’accord acceptable aux yeux des parlementaires. Mais tous ces amendements ne seront pas votés. Le président de la chambre des communes doit sélectionner ceux qui seront soumis au vote. Et trois propositions sortent du lot.

Pas de «no deal»

La première doit exclure le « no deal », la sortie sans accord qui serait catastrophique pour l’économie britannique. C’est la proposition phare de cette série d’amendements. Elle est soutenue par des élus de tous les partis présents au parlement.

Reporter le Brexit

La deuxième proposition serait de reporter la date du Brexit. Théoriquement, la Grande-Bretagne doit quitter l’Union Européenne le 29 mars. Mais si aucun accord n’est trouvé d’ici fin février, les députés demanderont un délai supplémentaire pour négocier.et donc un report du Brexit au mois de décembre. Enfin la dernière proposition concerne la frontière irlandaise. C’est le nœud de ce Brexit, la raison pour laquelle les députés ont rejeté l’accord initial de Theresa May.

Pas de Backstop

Ils refusent le backstop, ce projet européen censé éviter le retour d’une frontière physique entre les deux Irlande. A la place, ils proposent plusieurs idées comme la signature d’un accord bilatéral avec l’Irlande.

Si ces amendements sont votés et validés par le parlement, Theresa May présentera ces propositions aux Européens. Ce sera alors à l’Europe de décider si elle accepte ces changements, mais ça, c’est une autre histoire. Et les amendements validés par le président de la chambre des communes seront votés ce mardi soir par les parlementaires britanniques.