Ex-espion empoisonné: expulsions en cascade de diplomates européens en poste en Russie

Londres a un mois pour réduire son personnel diplomatique en Russie

Moscou a donné vendredi un mois à Londres pour réduire son personnel diplomatique en Russie au nombre des diplomates russes présents au Royaume-Uni, nouvelle mesure de représailles prise par la Russie dans le cadre de l'affaire Skripal.

"La partie britannique doit, d'ici un mois, par le biais d'une réduction appropriée de son personnel, amener le nombre total de ses employés de l'ambassade britannique à Moscou et des consulats britanniques en Russie au même nombre que les diplomates, personnels techniques et administratifs russes au Royaume-Uni", a indiqué dans un communiqué la diplomatie russe.

D'autres ambassadeurs de pays de l'UE également concernés

Parallèlement et après l'annonce du renvoi de deux diplomates néerlandais, Moscou a annoncé l'expulsion de l'ambassadeur finlandais, quatre diplomates polonais, trois Lituaniens ainsi qu'un diplomate letton, selon l'agence de presse TASS.

L'agence TASS énumère ainsi, citant les Affaires étrangères des pays concernés, le renvoi de Mikko Hautala, ambassadeur de Finlande en Russie et de trois attachés de l'ambassade de Lituanie à Moscou. Quatre diplomates polonais ont également été déclarés "personæ non gratæ" et doivent quitter le pays pour le 7 avril. Un diplomate letton sera aussi renvoyé, selon l'agence LETA, reprise par TASS.

D'après l'agence DPA, les ambassadeurs notamment d'Australie, du Danemark, de France, d'Allemagne ainsi que des représentants diplomatiques d'Albanie et de Macédoine ont aussi été convoqués.

Moscou avait déjà décidé hier/jeudi d'expulser 60 diplomates américains après une décision similaire prise par Washington. Les Etats-Unis et plusieurs pays en Europe, en Amérique du Nord, l'Ukraine ou encore l'Australie ont en effet décidé d'expulser plusieurs diplomates russes après l'empoisonnement d'un ex-agent double russe au Royaume-Uni, imputé par Londres à la Russie, malgré de multiples démentis de Moscou.