Ex-espion empoisonné: le Kremlin dénonce une "muflerie inédite" de Londres

Le Kremlin a dénoncé dimanche une "muflerie inédite" de Londres vis-à-vis de Moscou accusée par les autorités britanniques d'être "très probablement" derrière l'empoisonnement d'un ex-espion russe en Angleterre.

"C'est une muflerie inédite", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, dans une interview à la chaîne de télévision russe NTV.

"Personne n'a jamais vu une situation où l'on avance contre un pays une accusation qu'on n'arrive même pas à bien formuler et qu'on n'essaye pas de formuler", a-t-il dénoncé, en estimant que Londres faisait preuve d'un comportement "sans précédent, proche probablement du banditisme dans les affaires internationales".

Les autorités britanniques ont désigné Moscou comme responsable de l'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergueï Skripal et de sa fille Ioulia, le 4 mars, à Salisbury, en Grande-Bretagne, et ont annoncé dans la foulée l'expulsion de 23 diplomates russes et le gel des relations bilatérales.

En représailles, la Russie, qui clame son innocence dès le début de l'affaire, a ordonné l'expulsion de diplomates britanniques et la fin des activités du British Council sur son territoire.