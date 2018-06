Ex-espion empoisonné: le consulat britannique de Saint-Pétersbourg a fermé

Le consulat britannique de Saint-Pétersbourg, dont Moscou avait ordonné la fermeture après avoir été accusé par Londres d'avoir empoisonné l'ex-espion Sergueï Skripal, a mis fin à ses activités, a annoncé ce jeudi l'ambassadeur de Grande-Bretagne en Russie.

"Il y a quelques jours, la dernière réception en l'honneur de l'anniversaire de Sa Majesté y a eu lieu. Le consulat général a représenté la Grande-Bretagne dans le nord-ouest de la Russie pendant 26 ans. Malheureusement, ce chapitre de notre histoire arrive à sa fin. Ce n'est pas notre choix", a déclaré Laurie Bristow, cité par les agences russes.

L'empoisonnement le 4 mars sur le sol britannique de l'ex-agent double russe Sergueï Skripal et de sa fille Ioulia a provoqué une guerre diplomatique entre la Grande-Bretagne et ses alliés occidentaux, qui accusent la Russie, et Moscou qui dément fermement ces accusations.

En représailles à une première série de sanctions britanniques contre Moscou concernant l'expulsion de 23 diplomates russes et le gel des contacts bilatéraux, Moscou avait annoncé le 17 mars l'expulsion de 23 diplomates britanniques et ordonné la fermeture du British Council et du consulat britannique de Saint-Pétersbourg.

Cette crise a donné lieu à une historique vague d'expulsions croisées de la Russie et des pays occidentaux, concernant au total environ 300 diplomates.