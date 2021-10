Evergrande : quel est ce géant chinois au bord du gouffre ?

Ce lundi, le groupe immobilier chinois Evergrande, ultra-endetté, a suspendu lundi ses opérations sur les marchés de la bourse de Hong Kong . Evergrande doit faire face à une gigantesque dette de 260 milliards d’euros. Il est incapable de payer les intérêts de cette dette et de livrer les appartements qui lui ont été commandés. Le risque existe qu’en cas de faillite, Evergrande fasse trembler l’économie chinoise, voire plus selon certains.

Le cœur des activités du groupe Evergrande, c’est l’immobilier. La genèse de ce groupe a tout de la success-story chinoise. Le fondateur, Xu Jiayin, est né en 1958 dans un milieu rural et a été élevé par sa grand-mère paternelle après le décès de sa mère alors qu’il n’avait que huit mois.

Xu Jiayin a travaillé dans une cimenterie après ses humanités. Il a ensuite repris le chemin de l’université à Wuhan pour étudier la sidérurgie et la métallurgie. Cela lui a permis rapidement d’occuper des postes à responsabilité dans une usine sidérurgique, jusqu’à devenir directeur.

En 1992, Xu Jiayin change de secteur d’activité et se dirige vers Shenzhen, dans le sud-est de la Chine, alors en plein boom économique pour se tourner vers des activités plus "commerciales". Après un parcours dans plusieurs sociétés, il finit par créer le groupe Evergrande en 1997, qu’il va faire grandir et spécialiser dans les activités immobilières.

Aujourd’hui, Evergrande emploie 200.000 personnes dans près de 300 villes chinoises et ferait vivre près de 4 millions de travailleurs via la sous-traitance. Actuellement, le groupe est à la base de nombreux projets de développement immobilier dans des grandes villes chinoises telles que Canton, Wuhan ou Nankin. On estime que le groupe posséderait plus de 45 millions de mètres carrés de terrains destinés à la construction de projets immobiliers. "Evergrande est dans le top 3 des développeurs immobiliers en Chine", estime Vanessa Zhao, responsable des marchés émergents chez Candriam.

Lors de son développement, Evergrande a aussi diversifié ses activités. Outre l’immobilier, le groupe s’intéresse aussi aux panneaux solaires, aux parcs de loisirs, à l’eau minérale, à la santé, aux assurances, notamment. Le conglomérat s’est aussi tourné vers le marché des voitures électriques avec sa filiale Evergrande Auto.

Evergrande possède aussi son club de football, celui de Guangzhou, un important club du championnat chinois.

Le fondateur du groupe, Xu Jiayin, est milliardaire. En 2021, le magazine Forbes le classait encore aux portes du Top 50 des milliardaires de la planète, avec une fortune estimée à 27,7 milliards de dollars. Il aurait perdu des plumes à cause de l’épidémie de Coronavirus.