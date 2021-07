Ever Given, le navire ayant bloqué le canal de Suez, sera libéré mercredi

Le porte-conteneurs Ever Given, retenu depuis fin mars en Egypte après avoir bloqué le canal de Suez, sera libéré mercredi selon les termes d’un accord d’indemnisation entre le propriétaire et les autorités égyptiennes annoncé dimanche.

L’accord a été conclu entre le propriétaire du navire, la société japonaise Shoei Kisen, et l’Autorité du canal de Suez (SCA), qui gère la voie maritime cruciale pour le commerce international, selon un communiqué de la SCA.

Une cérémonie est prévue mercredi pour célébrer "la signature de l’accord" et le "départ du navire", retenu dans le lac Amer par les autorités égyptiennes, a précisé le texte.

De son côté, un représentant des propriétaires et des assureurs du navire, Faz Peermohamed de la société de consulting Stann Marine à Londres, a indiqué dans un communiqué que "de bons progrès ont été effectués et qu’une solution formelle a été trouvée".

Les préparatifs pour le départ du navire vont commencer

"Les préparatifs pour le départ du navire vont commencer", a-t-il ajouté, sans autre précision.

Aucune information n’a été divulguée sur le montant des indemnisations.

Initialement, Le Caire avait réclamé 916 millions de dollars (environ 767 millions d’euros), avant de baisser le montant à 600 puis 550 millions de dollars (environ 461 millions d’euros).

Echoué le 23 mars

Dimanche, une audience devant un tribunal chargé de statuer sur la demande d’indemnisation des autorités égyptiennes a été reportée au 11 juillet.

D’une capacité de plus de 200.000 tonnes, l’Ever Given s’était échoué le 23 mars bloquant la circulation sur le canal où passe près de 10% du commerce maritime mondial, selon des experts.

Le navire géant, battant pavillon panaméen et exploité par l’armateur taïwanais Evergreen Marine Corporation, avait encastré sa proue dans la rive est.

Les opérations de dégagement, qui ont duré six jours, ont nécessité plus d’une dizaine de remorqueurs, ainsi que des dragues pour creuser le fond du canal, opération compliquée par la nature rocheuse du terrain.

Au total, 422 navires, chargés de 26 millions de tonnes de marchandises ont été bloqués pendant six jours. Et un employé de la SCA est mort durant le renflouage du navire.

Une perte de 12 à 15 millions par jour

D’après la SCA, l’Egypte a perdu de 12 à 15 millions de dollars (environ 9,8 millions à environ 12,5 millions d’euros) par jour de fermeture.

Et selon l’assureur Allianz, les pertes ont atteint six à 10 milliards de dollars par jour pour le commerce maritime global.