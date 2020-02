Evasion : l'Hospice du Grand-Saint-Bernard perdu dans l'hiver alpestre

Il se dresse depuis l’an 1050 entre les montagnes, à la frontière entre la Suisse et l’Italie, à 2500 mètres d’altitude. L’Hospice du Grand-Saint-Bernard fût créé par Bernard de Menthon, archidiacre d’Aoste. Sa vocation était de procurer un lieu de repos aux commerçants et aux pèlerins qui empruntaient la "via Francigena", un itinéraire commercial et religieux qui relie Canterbury, en Angleterre, à la sainte Rome. Un chemin qui traverse les Alpes depuis bien plus longtemps encore. C’est probablement sous le règne de l’empereur romain Jules César que cette route fût empruntée initialement, pour permettre à ses troupes un accès vers la Gaule. Aujourd’hui, 970 ans après sa création, la vocation d’accueil de l’Hospice est perpétuée par 3 chanoines et une oblate, Jean-Michel, Raphaël, Frédéric et Anne-Marie qui forment la communauté.

Un lieu qui se mérite L'arrivée à l'Hospice du Grand-Saint-Bernard, au terme d'une montée de 2h30 - © Tous droits réservés Chaque année, d’octobre à juin, la route du col est fermée à la circulation à partir de 2000 mètres. Les cinq cents derniers mètres de dénivelé sont à parcourir à pied, en raquettes ou en skis de randonnées pour parvenir à l’Hospice. Il demeure ouvert 365 jours par an pour l’accueil des randonneurs. La météo est capricieuse, à cette altitude. Quand l’itinéraire est enneigé, il s’agit de prendre les précautions d’usage car le danger d’avalanche est réel. Ceux qui se rendent au col sont invités à consulter les bulletins météo. Ils se munissent également du matériel de détection de victimes d’avalanche : pelle, sonde et émetteur-récepteur radio. Idéalement, il est conseiller de ne pas parcourir le trajet seul. Avant d’entamer la montée, chacun peut aussi avertir la communauté de l’Hospice qu’il se met en route. Environ 2h30 de montée en skis de randonnées. Quelque 3 heures en raquettes.

Chaleur, gîte et couvert toute l’année Frédéric, le chanoine hôtelier, accueille les hôtes et leur offre le thé - © Tous droits réservés À l’Hospice, ce sont les membres de la communauté religieuse qui se chargent des réservations et de l’accueil des visiteurs. Aussi longtemps que cela fût possible, c’est gracieusement que les hôtes étaient reçus. Aujourd’hui, la gratuité n’est plus possible. Mais le thé est toujours offert à l’envie et les chanoines s’efforcent de maintenir des tarifs démocratiques et accessibles pour le gîte et le couvert. Pour les aider à accueillir les voyageurs de passage, il y a Viviane, la lingère, Johan, l’intendant, et Jean-Marc, le cuisinier. L’Hospice dispose de quelque 130 lits, répartis pour la plupart en dortoirs. Le bâtiment compte 4 étages. Outre la communauté religieuse et les trois employés permanents, il y a aussi des bénévoles qui viennent ici pour quelques semaines ou quelques mois. Des hommes et des femmes qui viennent y offrir leurs services mais aussi bénéficier de la quiétude de l’endroit. Séjour spirituel, réflexion personnelle, prise de recul… ou tout simplement plaisir des montagnes. Aux côtés de la communauté, les employés et les bénévoles forment "la maisonnée".

Une vie rythmée par la spiritualité Cinq fois par jour, la communauté se rassemble pour prier - © Tous droits réservés Cinq fois par jour, la cloche résonne dans la cage d’escalier du bâtiment, invitant ceux qui le souhaitent à participer aux différents moments de prière caractéristiques de la vie monastique. Il y a une église attenante à l’Hospice. Mais en hiver, trop difficile à chauffer, elle n’est pas utilisée. C’est dans la crypte, au sous-sol que les chanoines et Anne-Marie se rassemblent pour prier. Chacun y est le bien venu mais il n’y a aucune obligation. Parmi les membres de la "maisonnée", certains sont d’ailleurs profondément laïques. Le prieur, Jean-Michel, l’explique : "on ne demande pas aux hôtes qui se présentent leur appartenance religieuse. La première chose qu’on leur propose, c’est de déposer leur sac. Tout est fait avec humanité et respect". Ouvert toute l’année, l’Hospice accueille ponctuellement des retraites et des passagers qui y viennent pour des raisons spirituelles. Les chanoines sont disponibles pour accompagner les démarches plus religieuses. Mais rien n’est imposé. Ce qui compte c’est le respect mutuel. Et à l’Hospice, tout le monde se tutoie. On n’a pas de nom, juste un prénom.

Dans le garde-manger de l’Hospice La cave à fromages, gérée par Jean-Marc - © Tous droits réservés C’est la règle. Pendant un hiver qui dure huit mois, aucun véhicule motorisé n’est accepté au col. Pour nourrir les résidents de l’Hospice pendant cette période d’isolement, Jean-Marc, le cuisiner, a constitué ses stocks avant la fermeture de la route. Les caves qui constituent un labyrinthe sous le bâtiment débordent de tout ce qui est nécessaire. Disséminés à droite et à gauche, partout où l’espace le permet, une vingtaine de congélateurs contiennent les viandes et les légumes frais que Jean-Marc a préparés et emballé. Mais le cuistot doit aussi composer avec des produits secs, non périssables : farines, riz, pâtes, fruits et légumes secs, légumineuses. Mais, pour y avoir goûté, on peut dire que le chef accommode tout cela avec beaucoup de talent ! Une cave requiert son attention particulière : la cave à fromages. Les membres de la communauté ont leurs préférences en la matière. Avant la fermeture du col, ils ont sélectionné avec soin des fromages locaux. Des meules achetées auprès d’artisans du Valais. Tout au long de l’hiver, Jean-Marc les chouchoute, les nettoie à la saumure, les retourne, évalue leur maturité et définit leur idéal moment de consommation. Seule exception à la règle : un hélicoptère viendra une et une seule fois pour un unique ravitaillement plus ou moins au milieu des huit mois de fermeture du col. A quel moment viendra-t-il ? Quand les 600 kilos de pains surgelés seront épuisés.

La météo… Anne-Marie procède à son analyse quotidienne du risque d'avalanche - © Tous droits réservés Anne-Marie traduit ses observations en carte accessible à tous les randonneurs - © Tous droits réservés L’Hospice est aussi une des plus anciens observatoires météo d’Europe. Les premiers relevés ont été consignés à partir de 1817. En 1982, une station automatique a été installée, qui transmets des données météorologiques toutes les 10 minutes. Mais aujourd’hui encore, le chanoine Frédéric complète ces informations. Il procède quotidiennement à des mesures de la pluviosité, il observe et analyse la couverture nuageuse, consulte son vieux baromètre à cheveux… et communique ses informations à MétéoSuisse à Berne. Anne-Marie, elle, est en charge de l’analyse du manteau neigeux et de l’évaluation du risque d’avalanche. Chaque jour, elle chausse ses skis et va faire sa trace dans la poudreuse au col et ses environs. Ses observations, elle les transmet au SLF, le Schnee und Lanwinnen Fortungen (recherches sur la neige et les avalanches). En Suisse, elle fait partie des 200 personnes formées à cela et dont le travail quotidien permet d’éviter des drames et de limiter le nombre de victimes d’avalanches.

… et l’isolement. L'accumulation de neige au col peut atteindre plus de 6 mètres - © Tous droits réservés Il faut régulièrement dégager la neige pour sortir de l'Hospice - © Tous droits réservés Evasion : l'Hospice du Grand-Saint-Bernard perdu dans l'hiver alpestre - © Tous droits réservés La météo est un sujet de conversation quotidien, au sein de l’Hospice. Car elle en conditionne la vie. Au plus fort de l’hiver, l’accumulation de neige peut atteindre 6, 7… 8 mètres ! Au troisième étage du bâtiment, à côté d’une fenêtre, il y a une corde à nœuds. Elle n’est pas là par hasard. Si les premiers étages sont ensevelis, c’est par là que peut se faire l’accès à l’extérieur. Au rez-de-chaussée, il faut régulièrement creuser la neige pour accéder à la lumière du jour. Il arrive aussi que des conditions extrêmes "séquestrent" les membres de la communauté de Saint-Bernard et les habitants de "la maisonnée" à l’Hopsice. Car s’ils passent l’essentiel de leur temps au col, ils ont également de temps en temps des congés. Mais comme l’explique Jean-Marc : "tu as des congés, tu as fait des réservations de vacances, tu as un avion à prendre… Mais survient une tempête de neige alors que tu dois partir et gagner la vallée… Et c’est foutu, tu es bloqué ici… À l’inverse, tu es dans la vallée, tu dois remonter pour reprendre le boulot, mais le risque d’avalanche est trop important et tu dois attendre parfois quelques jours". Mais Jean-Marc accepte cette situation avec philosophie. Lui et tous les occupants permanents de l’Hospice ont conscience de cette possible contrainte et ont appris à vivre avec.