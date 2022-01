Evacuation de Kaboul : le bébé tendu à l’armée américaine enfin retrouvé

Au mois d’août, alors que l’armée américaine évacue Kaboul en Afghanistan, une image choque le monde plus que toutes les autres. Celle d’un enfant tendu vers un soldat US, afin qu’il le passe à derrière le mur d’enceinte de l’aéroport. Personne n’aurait pu dire depuis ce qui lui est arrivé. Ce samedi il aurait été retrouvé et rendu à ses proches.

Le bébé, Sohail Ahmadi, n’avait que deux mois lorsqu’il a disparu le 19 août. Au même moment, des milliers de personnes se précipitaient pour quitter l’Afghanistan qui tombait aux mains des talibans. C’est en fait un chauffeur de taxi de 29 ans, Hamid Safi qui l’a trouvé à l’aéroport et l’a emmené chez lui pour l’élever comme le sien.

Le bébé rendu à ses proches

Après plus de sept semaines de négociations et une brève détention par la police talibane, Safi a finalement rendu l’enfant à son grand-père et à d’autres parents toujours à Kaboul.

Les proches de l’enfant ont déclaré qu’ils chercheraient maintenant à le rendre à ses parents et ses frères et sœurs, mais ceux-ci ont été évacués il y a des mois vers les États-Unis.

Le père du garçon, Mirza Ali Ahmadi et sa femme Suraya craignaient en fait que leur bébé soit écrasé par la foule alors qu’ils arrivaient à l’aéroport pour s’envoler vers les USA. Au moment de décoller ils étaient toujours sans nouvelle du petit Sohail. Des responsables lui ont dit qu’il avait probablement été emmené hors du pays séparément et qu’il pourrait être réuni avec eux plus tard.

Un cas parmi d’autres

Le reste de la famille a été évacué et s’est finalement retrouvé dans une base militaire au Texas. Pendant des mois, ils n’avaient aucune idée de l’endroit où se trouvait leur fils.

L’affaire met en lumière le sort de nombreux parents séparés de leurs enfants lors de l’effort d’évacuation précipité et du retrait des forces américaines du pays après une guerre de 20 ans.