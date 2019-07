Eva Mozes Kor, survivante d'Auschwitz et victime du docteur Josef Mengele, est décédée à 85 ans

La survivante du camp de la mort nazi Auschwitz-Birkenau Eva Mozes Kor, victime des expériences inhumaines du docteur Josef Mengele, est décédée jeudi soir à Cracovie, en Pologne, à l'âge de 85 ans, a-t-on appris de trois sources indépendantes.

Née en Roumanie, Eva Kor fut fondatrice du CANDLES Holocaust Museum and Education Center à Terre Haute aux Etats-Unis, consacré au souvenir et à la réconciliation.

"Nous sommes profondément attristés d'annoncer le décès d'Eva Kor, survivante de l'Holocauste, l'avocate du pardon et fondatrice du CANDLES Holocaust Museum and Education Centre", a indiqué l'établissement sur son compte Twitter officiel.

Eva Kor est décédée lors d'un voyage annuel organisé par son musée, comprenant la visite de l'ancien camp nazi d'Auschwitz-Birkenau. "Il y a seulement cinq jours, nous avons enregistré le témoignage d'Eva Kor, survivante d'Auschwitz, pour le compte de @AuschwitzMuseum Archive. Aujourd'hui, nous apprenons qu'elle est décédée", a indiqué sur twitter le musée d'Auschwitz. "J'ai le coeur brisé en annonçant qu'Eva Kor est décédée et qu'elle sera enterrée aux États-Unis", a déclaré à l'AFP le grand rabbin de Pologne Michael Schudrich.

Témoin de la mort de ses parents et de ses soeurs

En 2015, elle avait assisté au procès d’Oskar Groening, nonagénaire, ancien comptable du camp de la mort, accusé de "complicité" dans l'envoi de 300.000 Juifs dans les chambres à gaz entre mai et juillet 1944. Lors de ce procès, elle a dépeint la réalité de ce camp où elle a vu disparaître sur la rampe, "en 40 minutes", ses parents et ses soeurs de 12 et 14 ans.

Elle a rappelé alors les expériences terrifiantes du tristement célèbre docteur Josef Mengele sur les déportés, en particulier sur les vrais jumeaux qui le fascinaient. A 10 ans, elle survit seule aux côtés de sa jumelle Miriam, parmi les rats et les poux, soumise aux piqûres régulières de "l'Ange de la Mort", qui lui injectait une substance figeant la croissance de ses reins. "Si j'étais morte, Miriam aurait été tuée avec une injection dans le coeur. Mengele aurait mené une autopsie comparée", a-t-elle alors indiqué. Le 27 janvier 1945, les deux soeurs ont vu les soldats russes libérer le camp.

Après avoir vécu ensuite en Israël puis à Terre Haute, dans l'Indiana, Eva Mozes Kor a ouvert en 1995 le musée CANDLES sur l’Holocauste, avec pour mission de prévenir les préjugés et la haine par le biais d’une éducation sur la Shoah.

Pendant la Seconde guerre mondiale, environ 1,1 million de personnes, dont près d'un million de Juifs, ont été tuées par les nazis dans le camp d'Auschwitz-Birkenau, installé par les nazis allemands dans le sud de la Pologne occupée, entre 1940 à 1945.