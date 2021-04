Euthanasie: "Si on prenait toutes les demandes qui nous viennent de l'étranger, ce serait impossible à gérer"

En France, les députés débattent ce jeudi après-midi et soir d’un énième projet de loi sur l’euthanasie, une proposition qui n’a aucune chance de passer : les députés de droite ont déposé des milliers d’amendements pour bloquer le vote. Et pourtant, 80 à 90% des Français sont pour une légalisation du droit de mourir dans la dignité. C’est que l’on meurt mal en France. Au point que les Français n’ont d’autre choix que de se tourner vers la Belgique.

La chanteuse Françoise Hardy qui souffre d’un cancer du pharynx et voudrait mourir dignement demande le droit à l’euthanasie. Mais en France, c’est impossible. Du coup, certains, en grande souffrance, appellent des médecins belges, comme le docteur Yves de Locht : "J’ai des patients très gravement malades qui voulaient terminer leur vie dans un hôpital français. On leur a dit non. "