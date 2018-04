Eurostar lance sa liaison directe Amsterdam-Londres mercredi

A partir de mercredi, il sera possible de relier Amsterdam à Londres en train Eurostar sans changement à raison de deux liaisons quotidiennes. Les temps de trajet seront de 3h41 (Londres-Amsterdam), 3h01 (Londres-Rotterdam) et 1h48 (Londres-Bruxelles), l'absence d'arrêt à Lille permettant d'établir un record de vitesse commerciale entre les capitales britannique et belge.

Le trajet sera toutefois allongé de près d'une heure dans le sens Amsterdam-Londres, les contrôles de passeports et de sureté étant effectués à Bruxelles. Sur la liaison Amsterdam-Londres, les passagers voyageront donc dans un premier temps jusqu'à Bruxelles-Midi où les contrôles de passeports et de sureté seront effectués, avant d'embarquer sur un Eurostar en direct vers Londres.

Pas concernée par la grève

"Cet arrêt est une mesure temporaire permettant aux gouvernements du Royaume-Uni et des Pays-Bas de conclure un accord concernant le contrôle des passeports au départ des Pays-Bas, et ainsi nous permettre de proposer un voyage en direct dans les deux sens. Nous espérons la conclusion de cet accord d'ici à fin 2019", indique Eurostar. Actuellement, l'accord qui rend possible les contrôles d'immigration avant l'embarquement dans le train plutôt qu'à l'arrivée à la destination finale a été conclu entre la Belgique, la France et le Royaume-Uni.

"Avec plus de 4 millions de passagers voyageant chaque année par avion entre Londres et Amsterdam, le marché est équivalent à celui entre Londres à Paris lors du lancement d'Eurostar en 1994", estime Eurostar.

Les trains assurant cette nouvelle liaison ne sont pas concernés par la grève touchant les chemins de fer français. Eurostar annonce uniquement l'annulation de deux services dans chaque sens entre Bruxelles et Londres ce jour-là.