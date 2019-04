Européennes 2019 : au Royaume-Uni, les europhiles en ordre dispersé

Le camp europhile aborde les élections européennes du 23 mai au Royaume-Uni en ordre dispersé, tandis qu'en face le Parti du Brexit de Nigel Farage caracole en tête des sondages, fédérant les eurosceptiques de tous bords.

En présentant vendredi les candidats de son parti aux élections européennes, le président du parti libéral-démocrate, Vince Cable, a confié avoir un "regret": celui de ne pas avoir réussi à faire alliance avec les autres partis favorables au maintien dans l'Union européenne, "pour arrêter le Brexit".

"Nous devrions être unis", a déclaré l'ancien ministre, assurant que c'est ce qu'"espéraient" les millions de Britanniques ayant voté pour rester dans l'UE lors du référendum de juin 2016 où le camp du "Leave" l'avait emporté.

Pour l'instant, le parti libéral démocrate n'arrive qu'en cinquième place des intentions de vote avec 9% des voix, au coude-à-coude avec deux autres partis anti-Brexit: les Verts (10%) et Change UK ("Changer le Royaume-Uni", 8%), selon un sondage réalisé par YouGov les 16 et 17 avril.

Divisons internes

Les deux principaux partis politiques, le Labour et les Conservateurs, au pouvoir, arriveraient respectivement en deuxième et troisième place. Tous deux en proie à des divisions sur le Brexit, ils rechignent encore à se lancer dans la campagne. Le gouvernement s'est laissé la possibilité d'annuler le scrutin jusqu'au 22 mai, s'il parvient à convaincre le Parlement de soutenir son accord de Brexit, rejeté trois fois par les députés, ce qui l'a contraint à reporter la date de sa sortie de l'UE.

S'ils rassemblaient leurs forces, les libéraux-démocrates, les Verts et Change UK, qui défendent tous trois un second référendum sur la sortie de l'UE, approcheraient les 30% d'intentions de voix, dépassant l'actuel numéro 1, le Parti du Brexit, de l'europhobe Nigel Farage, en tête avec 23% des voix selon le sondage de YouGov.

Mais Change UK, composé d'ex-figures des partis conservateur et travailliste, a refusé la main tendue des "Lib dem", une stratégie critiquée.

Dans le quotidien The Times, un ancien collaborateur de l'ex-Premier ministre Tony Blair devenu chroniqueur, Philip Collins, a fustigé l'attitude du nouveau parti, qui a selon lui placé l'"orgueil" devant le "réalisme".

Former une alliance anti-Brexit "aurait validé les prétentions du parti à faire de la politique autrement", a regretté M. Collins, soulignant que "les Britanniques disent régulièrement aux instituts de sondage qu'ils aimeraient que les partis laissent de côté leurs intérêts partisans".

Le parti nouvellement créé suscite un certain engouement, quelque 3.700 personnes ayant proposé de figurer sur ses listes aux élections européennes.

Pour Anand Menon, professeur de politique européenne au King's College de Londres, le choix de Change UK de faire cavalier seul est "une stratégie sensée" qui leur permet d'exister en tant que "parti indépendant" avec pour objectif de gagner de la visibilité et des fonds.

Certes, en se présentant en ordre dispersé, le camp europhile "obtiendra probablement moins de sièges que s'ils avaient mené une campagne unifiée", mais le professeur estime que globalement cette configuration pourrait "sans doute augmenter le nombre total de votes" pro-UE, les électeurs ayant le choix entre un grand nombre de partis europhiles, dont le Parti indépendantiste écossais SNP et le parti gallois Plaid Cymru.

Selon les intentions de vote, Change UK arrive pour l'instant bien derrière l'autre nouveau venu sur la scène politique, le Parti du Brexit, dont le lancement a été "beaucoup plus efficace", souligne Anand Menon.

Le Parti du Brexit a un logo et un slogan clairs: "vous pouvez dire ce que veut le parti rien qu'en lisant son nom", note l'analyste. Et avec Nigel Farage, le Parti "a à sa tête l'un des politiciens peut-être les plus influents de notre génération".

Celui-ci avait déjà remporté les élections européennes à la tête d'un autre parti, l'Ukip, en 2014.

Reste à savoir si ces élections mobiliseront un électorat qui "ne s'intéresse généralement pas" à ce scrutin, rappelle M. Menon. Et à qui on demande de voter pour des candidats qui pourraient ne siéger que très peu de temps avant la mise en oeuvre effective du Brexit.