Europe: quelles sanctions pour le populiste Viktor Orban ?

Jamais la relation orageuse entre Viktor Orban et la droite européenne, sa famille politique, n'a semblé aussi prêt de se rompre. Ce mercredi, le parti Fidesz, dirigé par le Premier ministre hongrois, affronte une menace d'exclusion du Parti Populaire européen. La décision est attendue en fin d'après-midi à l'issue d'une réunion à Bruxelles. Voici quelques-uns des éléments clés destinés à mieux cerner le dossier.

1. Quelle sanction ?

Le Parti Populaire européen réunit les formations de droite de l'Union européenne. Citons la CDU de la chancelière allemande Angela Merkel, les Républicains en France ou encore le cdH de Maxime Prévot. Une droite européenne tiraillée. Aux yeux de certains partis, une exclusion pure et dure du populiste Orban comporte un risque. Celui de voir le dirigeant hongrois se jeter dans d'autres bras, pourquoi pas ceux du ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, leader de la Ligue, parti d'extrême droite.

Une exclusion serait une première dans l'histoire de la formation. C'est pourquoi quand certains partis la veulent définitives, d'autres la souhaitent temporaires. Cette dernière solution serait la plus acceptable. Si l'on en croit la nouvelle dirigeante des conservateurs allemands. Annegret Kramp-Karrenbauer explique : "Un 'gel' de l'adhésion du parti de Viktor Orban au PPE pourrait être une option. Tant que le Fidesz n'aura pas rétabli une confiance complète, il ne pourra pas y avoir d'adhésion normale complète." Même son de cloche, ce week-end, de la bouche du président du PPE, Joseph Daul. A noter que Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, lui-même membre du PPE, déclarait aujourd'hui avoir conseillé au groupe du PPE une exclusion en bonne et due forme.

2. La genèse des tensions

Les Européens reprochent à Orban ses attaques récurrentes contre les institutions de Bruxelles. Et ça ne date pas d'hier. Ca fait des mois que la droite se divise sur son cas. Mais c'est un événement récent qui a fait déborder le vase.

Lors du lancement de la campagne du Premier ministre hongrois au début de ce mois. A Budapest, le long des axes les plus fréquentés, des affiches font leur apparition. On peut y voir les portraits d'un Jean-Claude Juncker ricanant, flanqué du milliardaire américain d'origine hongroise George Soros. Le slogan ? "Vous avez le droit de sa voir ce que Bruxelles prépare", soit une allusion complotiste dirigés contre les deux hommes, accusés de forcer les pays de l'Union à accueillir toujours plus de migrants.

Trop c'est trop, pour une majorité de partis attachés au PPE. Furieux, 13 partis membres du PPE réclament le départ temporaire ou définitif du Fidesz. Le chef de file du PPE pour les élections européennes, Manfred Weber lance un ultimatum au Hongrois : qu'il arrête sa campagne anti-Bruxelles, et entre autre, qu'il présente des excuses.

3. La courbe rentrante de Viktor Orban ?

Les excuses ont été formulées la semaine dernière. Même si, selon une source proche du dossier, elles ont été jugées insuffisantes. Et au cdH, on ne s'en cache pas : c'est un peu court. Début mars, déjà, son président Maxime Prévot affirmait au micro de la RTBF : "Ce que nous voulons, c'est qu'il cesse son bashing anti-Europe. Le cdH ne se retrouve pas dans ce PPE là. Nous ne pouvons pas continuer de cheminer avec le PPE." Prévot persiste et signe la semaine dernière : "Ces excuses ne changent rien à notre conviction que le Fidesz n'a plus sa place au sein du PPE."

Les affiches polémique ont également été retirées des rues de Budapest. Cela sera-t-il suffisant ? Rien n'est moins sûr. Le cas Orban, c'est avant tout des dissensions croissantes avec ses partenaires européens, déchiré sur le cas de ce pourfendeur de l'immigration. Malin, l'homme a multiplié les accrocs aux valeurs de l'Union européenne mais a toujours pris garde de ne pas franchir complètement la ligne rouge. Jusqu'à sa campagne contre Jean-Claude Juncker lancée à coups d'affiches stigmatisantes placardées dans toute la Hongrie.

4. Orban face au vote

La décision de ne pas sanctionner, de suspendre ou d'exclure Viktor Orban sera prise par l'Assemblée politique du PPE. Comprenez, son président, les dix vice-présidents, présidents d'honneur, direction du groupe au Parlement européen et un représentant de chaque parti membre. Viktor Orban aura le loisir de défendre sa position devant les 261 délégués. Délégués qui voteront à bulletin secret. Une majorité simple est nécessaire. Reste à entrevoir la position que Viktor Orban semble vouloir adopter. Dans son courrier adressé aux partis qui veulent l'exclure, Orban reconnaît une nouvelle fois qu'il n'a aucune intention de changer ses positions sur l'immigration et l'avenir de l'Europe.