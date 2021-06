Euro 2020: l'Italie rappelle que les supporters anglais doivent se soumettre à une quarantaine

Les supporters anglais qui se déplaceront à Rome pour assister au quart de finale de l'Euro contre l'Ukraine samedi devront effectuer une quarantaine à leur arrivée sur le sol italien.

"Je rappelle que, en raison de la lutte contre la pandémie et la variante delta, l'ordonnance de quarantaine de cinq jours est en vigueur pour tous ceux qui viennent de Grande-Bretagne, et que la quarantaine doit être respectée", a indiqué mercredi Alessio D'Amato, assesseur en charge de la Santé pour la région du Latium, cité par les médias italiens.

Les autorités britanniques déconseillent aux supporters de se rendre en Italie. "Notre demande de regarder le match à la maison et d'encourager l'équipe aussi fort que possible", a déclaré sur Sky News Anne Marie Trevelyan, ministre de l'Énergie et du Développement durable.

"Le défi est qu'ils puissent nous entendre à Rome. Et je suis sûre que nous saisirons cette occasion pour soutenir autant que possible notre formidable équipe d'Angleterre."

L'Italie avait publié le décret à la mi-juin. En outre, toutes les personnes entrant dans le pays en provenance de la Grande-Bretagne doivent se soumettre à un test de dépistage du coronavirus.